AstraZeneca, la Spagna lo userà solo per gli over 60

La Spagna continuerà a usare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca solo per gli over 60. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Carolina Darias, al termine di una riunione con le Regioni. Darias ha aggiunto che non è ancora stata presa una decisione su come procedere con gli under 60 che hanno già ricevuto una prima dose, come docenti o poliziotti. "Stiamo valutando se approvare l'uso di un altro vaccino per la seconda dose", ha spiegato.