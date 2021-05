Time of Crisis: a difesa dell'Impero Romano in un avvincente gioco da tavolo

Nuovo episodio per La Storia sul Tavolo , la rubrica mensile in cui Riccardo Masini (membro della Società Italiana di Storia Militare, nonché YouYuber e scrittore di libri e articoli sul gioco di simulazione) ci racconta un evento storico spiegando come riviverlo attraverso wargame e giochi da tavolo. In questo nuovo episodio ci racconta della Crisi del III secolo : uno dei momenti più difficili di tutta la storia di Roma , quando l’Impero più celebre dell’antichità rischiò di crollare sotto il peso dei potenti nemici esterni e dei continui dissidi interni .

La morte di Settimio Severo nel 235 interruppe la linea della potente famiglia dei Severi che aveva restituito una qualche stabilità politica dopo gli sconvolgimenti seguiti all’uccisione di Commodo, l’inetto figlio dell’imperatore Marco Aurelio.

Da quel momento, una lunga linea di imperatori ed usurpatori, politici spregiudicati e militari senza scrupoli si contenderà il trono di Roma, incurante del declino della sua economia, delle continue razzie da parte dei popoli barbari, della dissoluzione della sua potenza. Lo stesso dominio imperiale rimarrà diviso in tre parti distinte (l’Impero delle Gallie, il Regno di Palmira, quel che restava dei territori controllati da Roma), l’imperatore Valeriano verrà catturato in battaglia e morirà in prigionia, mentre il figlio Gallieno – pur se abile generale e accorto uomo di Stato – non riuscirà a reimporre la supremazia romana.

Bisognerà attendere l’arrivo di Aureliano, il Restorator Orbis, il Ricostruttore del Mondo, perché finalmente le armi di Roma riconquistino le regioni perdute e la forza dell’Impero si faccia nuovamente sentire. Il suo testimone sarà raccolto da Diocleziano che, ristrutturando l’intero assetto di potere del Mediterraneo, garantirà almeno altri due secoli di vita all’Impero in Occidente, e più di un altro millennio in Oriente. La crisi era durata quasi 50 anni, e nulla sarebbe mai più stato come prima.

Oggi, con Time of Crisis, possiamo rivivere quei drammatici giorni nei panni di uno dei pretendenti al trono, impegnandoci in una lotta senza quartiere per difendere l’Impero e ottenere il potere su Roma!

