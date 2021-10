Wings of Glory, il gioco da tavolo che ci porta nei cieli con il Barone Rosso

IGN

Nuovo episodio per La Storia sul Tavolo, la rubrica mensile in cui Riccardo Masini (membro della Società Italiana di Storia Militare, nonché youtuber e scrittore di libri e articoli sul gioco di simulazione) ci racconta un evento storico spiegando come riviverlo attraverso wargame e giochi da tavolo. Per l'ottavo episodio si torna alla Prima Guerra Mondiale, che non fu denominata Grande Guerra a caso. Il conflitto venne combattuto su scala globale, ogni settore della società vi si ritrovò coinvolto dagli uomini al fronte ai civili a casa spinti a lavorare nell’industria bellica, passando per gli intellettuali, gli scienziati e gli inventori.