Pandemic: un gioco da tavolo per rivivere (o impedire) la caduta dell'Impero Romano

Sesto episodio per La Storia sul Tavolo, la rubrica mensile in cui Riccardo Masini (membro della Società Italiana di Storia Militare, nonché youtuber e scrittore di libri e articoli sul gioco di simulazione) ci racconta un evento storico spiegando come riviverlo attraverso wargame e giochi da tavolo. Roma, III secolo dopo Cristo. La morte violenta di Commodo, figlio del saggio e capace imperatore Marco Aurelio, ha lasciato il trono vacante. Tutte le province dell’Impero sono in tumulto, minacciate dalle grandi migrazioni di popoli barbari da un lato e dalle continue lotte tra i comandanti delle legioni dall’altro. L’economia viene travolta dalla svalutazione, l’amministrazione civile paralizzata dall’incuria e dalla corruzione, il territorio smembrato e suddiviso in piccoli potentati locali: la Crisi del III Secolo sta per abbattere l’Impero Romano.