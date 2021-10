La Storia sul Tavolo, un gioco per rivivere l'Operazione Crusader

IGN

Nuovo episodio de La Storia sul Tavolo, la rubrica mensile in cui Riccardo Masini (membro della Società Italiana di Storia Militare, nonché youtuber e scrittore di libri e articoli sul gioco di simulazione) ci racconta un evento storico spiegando come riviverlo attraverso wargame e giochi da tavolo. Dopo il pieno successo dell’Operazione Compass del dicembre 1940, la situazione strategica nel Nord Africa pareva essere più che rosea per le truppe del Commonwealth: l’audace piano del Generale O’Connor aveva non solo fermato la prima avanzata italiana, ma era riuscita a travolgere tutte le posizioni nemiche dal confine egiziano fino all’intero territorio della Cirenaica, minacciando la stessa Tripoli.