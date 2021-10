Lincoln, quando la Guerra di secessione americana rivive in un gioco da tavolo

IGN

Quinto episodio per La Storia sul Tavolo, la rubrica mensile in cui Riccardo Masini (membro della Società Italiana di Storia Militare, nonché youtuber e scrittore di libri e articoli sul gioco di simulazione) ci racconta un evento storico spiegando come riviverlo attraverso wargame e giochi da tavolo. Siamo negli Stati Uniti (o quel che ne resta), nel 1862. È ormai passato più di un anno dalle prime cannonate confederate contro Fort Sumter, la fortificazione federale posta all’ingresso della baia di Charleston, in South Carolina. Da allora la Guerra di secessione americana divampa in tutto il continente, con il suo carico di lutti e devastazioni.