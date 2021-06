Dieci giochi da tavolo per diventare dei veri detective

Con la nostra lista vogliamo fornirvi suggerimenti che spaziano per complessità, prezzo e dimensioni... ma mantenendo sempre la regola che devono essere reperibili sul mercato, tradotti in italiano ed essere incentrati sulla risoluzione di un delitto o di un mistero. Quindi prendete la lente d'ingrandimento, il kit per rilevazioni forensi e preparatevi a smascherare colpevoli intorno a un tavolo!

CHRONICLES OF CRIME: 1900

- Edizione italiana: Uplay.it Edizioni

- Numero di giocatori: 1-4

Anche se in questa lista parliamo dell'ultima versione che ha luogo in una Parigi di inizio '900, è importante segnalare che Chronicles of Crime è una serie con diverse ambientazioni, ognuna giocabile separatamente. L'elemento caratterizzante è la necessità di usare un'app per smartphone che amplia enormemente le possibilità interazione con personaggi e ambientazioni. Quando scegliamo un caso da risolvere tra quelli disponibili sull'app, ci verrà chiesto di affiancare alcune locazioni al tabellone delle prove e di posizionare delle carte personaggio e plance agente speciale.

Ogni elemento sul tavolo avrà un QR Code che potrete scansionare con l'app, così da ottenere informazioni extra per portare avanti le indagini. Potete anche mettere in relazione qualsiasi due elementi, quindi, se volete chiedere a un sospettato informazioni su un oggetto, non resta che inquadrare il QR Code del personaggio e poi quello dell'oggetto. Volete chiedere a un collega notizie sulla vittima? Stessa procedura! Usando il QR Code delle location vi permette a volte di visualizzare sullo schermo del vostro smart device una ricostruzione a 360° dell'ambiente, che potrete analizzare in cerca di indizi.

Ad alcuni sembrerà di essere di fronte a un videogioco dotato di un'appendice fisica, e in qualche modo è vero, ma vi assicuriamo che il comporre manualmente un tabellone delle prove, o l'avere le plance delle varie location con i personaggi sott'occhio aggiunge quella dimensione extra e concreta che un prodotto solo digitale non ha. Per quanto riguarda questa versione 1900, dovrete vestire i panni di un giornalista investigativo impegnato nell'aiutare lo zio detective a risolvere una serie di casi (alcuni interconnessi tra loro). Le atmosfere e i luoghi sono quelli di una Parigi di inizio secolo, a ridosso di una rivoluzione industriale che porta nuove tecnologie anche nel mondo del crimine.

L'innovazione di questo episodio è la presenza di alcune carte "enigma" che aggiungono alcuni puzzle da risolvere in stile "escape room" e rendono le discussioni intorno al tavolo ancor più avvincenti. Se però siete negati nel risolvere rompicapi, non vi preoccupate, perché nel gioco è presente un personaggio specifico che vi aiuterà a venirne a capo. Come in tutti i capitoli di Chronicles of Crime, scansionare codici alla rinfusa vi porterà alla sconfitta, perché ogni volta che lo fate il tempo di gioco avanza e se non trovate la soluzione nel tempo previsto... si ricomincia da capo. Se invece sentite di avere la soluzione, innescate la fine del gioco e rispondete alle domande che vi farà l'app per sapere quanto sono state efficaci le vostre indagini.

Tra discussioni, ipotesi e improvvisi colpi di genio (come nei migliori romanzi gialli), il gioco riesce a trasformare il vostro salotto in una vera centrale di polizia e, mentre fissate il tabellone delle prove, non potrete fare a meno di sentirvi come il protagonista della vostra serie crime preferita. Come specificato all'inizio, Chronicles of Crime presenta ambientazioni di ogni genere, per questo consigliamo di visitare il sito dell'editore italiano per scoprire quella più adatta a voi.

DETECTIVE: SULLA SCENA DEL CRIMINE - STAGIONE UNO

- Edizione italiana: Pendragon Games

- Numero di giocatori: 1-5

Insieme a Chronicles of Crime, la serie Detective è stata il punto di partenza per il rinnovato interesse nei giochi di investigazione ed è sicuramente il titolo più "realistico" tra quelli proposti in questa lista. La recente uscita di Detective - Prima Stagione è l'occasione migliore per avvicinarsi a questo affascinante sistema di gioco perché presenta un’esperienza più accessibile ai neofiti, con tre casi autoconclusivi, ognuno risolvibile in una sola serata di gioco.

La particolarità di Detective è che si gioca usando componenti fisici come una plancia e un mazzo di carte abbinato a ogni caso, sia attraverso l'accesso per mezzo di computer, tablet o smartphone a un apposito database della polizia chiamato Antares. Alla base di ogni caso c'è una mappa con diverse location che vi permetteranno di ottenere Carte Pista, queste ultime propongono diverse opzioni da discutere con gli altri giocatori e poi sceglierne una per portare avanti l'indagine.

Le possibili azioni proposte sono: Seguire una Pista (prendere un'altra carta), Scavare più a fondo (leggere le info e le opzioni presenti sul retro della carta), Utilizzare il Database (cercando i documenti indicati sulla carta), Prendere un Ritratto (aggiungere un personaggio al caso) e delle opzioni specifiche per la carta o per il Caso.

Durante gli interrogatori o l'interazione con i personaggi vi verrà indicato il loro livello, cosa che potrebbe (ma non è una certezza) indicare quanto siano onesti nelle loro risposte. Molte di queste attività richiedono l'avanzamento di un segnalino sulla plancia delle ore e quando il tempo si esaurisce dovrete trarre le vostre conclusione e affrontare un questionario finale per sapere se avete risolto il caso.

La caratteristica di questo gioco è che si legge molto, si riflette tutti insieme e si cerca di unire gli indizi per farsi un'idea di chi sia il colpevole. Spesso ci si divide i compiti, si seguono piste separate e poi ci si confronta unendo le informazioni. Ci si sente molto in una centrale operativa anticrimine e la soddisfazione di risolvere un caso è qualcosa che nessun film o telefilm "crime" potrà mai darvi.



DECKTECTIVE ROSE ROSSO SANGUE

- Edizione italiana: dV Giochi

- Numero di giocatori: 1-6

Ospitati in una confezione grande più o meno come il vostro smartphone, i titoli investigativi delle serie Decktective hanno la capacità di creare un'atmosfera di mistero con l'uso intelligente di un mazzo di carte oltre che la stessa scatola del gioco. Appena aperta la confezione troverete una bustina con delle graffette di plastica e una serie di carte stampate fronte/retro che dovrete leggere in sequenza. Scoprirete così non solo l'antefatto narrativo del vostro caso, ma imparerete anche le regole del gioco e costruirete uno scenario 3D della scena del crimine.

All'inizio del gioco, ognuno prende un numero di carte in base alla quantità di "investigatori" e le analizza in silenzio. L'unico particolare che può condividere con gli altri è il nome delle carte, ma per il resto deve tacere. Quando è il vostro turno, prima di pescare una nuova carta, potete fare due cose: sbarazzarvi delle informazioni che pensate inutili mettendole a faccia in giù nell'archivio (il mazzo degli scarti), oppure piazzare la carta a faccia in su sul tavolo... ma per fare questo il valore in alto a sinistra deve essere più basso del numero di carte in archivio. Quindi, se per esempio volete rivelare un'informazione di valore 2, potete farlo solo se sono state già scartate due carte da altri giocatori.

Questo porta a dover valutare attentamente quali sono le nozioni inutili al fine del mistero e quali condividere con gli altri; per farvi un'idea precisa di come agire è fondamentale analizzare con attenzione la scena che avete composto prima, alla ricerca di dettagli che possano guidarvi nelle scelte. Così, turno dopo turno, rivelazione dopo rivelazione, il tavolo si riempirà di indizi da discutere con gli altri, costruendo insieme gli eventi che hanno portato al delitto. Una volta finite le carte, come tradizione di questi giochi, una serie di domande valuteranno il vostro operato.

A un prezzo poco superiore ai 10 euro, Decktective si rivela una soluzione economica per rendere particolare una serata tra amici. Oltre al caso Rose rosso sangue che vedete in queste immagini esistono altri due casi: Incubo allo specchio e Lo Sguardo dello Spettro. Provateli!

MEZZANOTTE, MISTERO IN ALTO MARE

- Edizione italiana: Playagame Edizioni

- Numero di giocatori: 1-6

A differenza di molti altri titoli presenti in questa lista, qui non si collabora! I giocatori saranno tutti impegnati a indagare sullo stesso caso, ma faranno a gara e chi lo risolve per primo vince. Le meccaniche sono più simili a quelle di un board game classico, con un tabellone che mostra i vari ponti della nave dove si svolge l'indagine, delle pedine che mostrano gli indiziati e i detective e delle carte evento da girare all'inizio del turno.

I giocatori, durante la loro attivazione, potranno spendere 4 punti azione per muoversi, investigare nell'area in cui si trovano o interrogare un sospettato. Quest'ultima attività può essere fatta in tre modi diversi: rapido, discreto o minuzioso (che costano rispettivamente 1, 2 o 3 punti azione) e determina se l'indizio sarà pubblico o privato e se è necessario tirare un dado per ottenere quell'informazione.

Turno dopo turno aggiungerete indizi al vostro "taccuino degli appunti" (un apposito foglio dove segnare ogni cosa) e quando la nave arriva in porto (o quando un altro detective decide di fare un annuncio pubblico del colpevole) dovrete compilare le vostre ipotesi (indicandone una principale e una secondaria) e verificare la soluzione del caso per capire quanti punti vittoria avete racimolato. Chi ne ha di più vince.

Il gioco presenta venti casi diversi che vanno da quelli più elementari a misteri davvero contorti. Benché sia ottimo avere diversi livelli di sfida, è solo con le indagini più complicate che si assapora il vero potenziale del gioco. Così, tra il cercare di usare i propri punti azione nel modo più efficace possibile e mettere insieme gli indizi, ogni partita si rivela una sfida appassionante dove mettere alla prova sia la vostra abilità di giocatore sia le vostre intuizioni da investigatore. Assolutamente consigliato a chi sente la mancanza di Cluedo.

SHERLOCK

- Edizione italiana: MS Edizioni

- Numero di giocatori: 1-6 o più

Questa serie presenta numerosi casi, ognuno rappresentato da un mazzo di carte venduto separatamente e a un prezzo sotto i 10 euro. La meccanica è molto semplice: ogni giocatore ha tre (o due, se si gioca in più di sei) carte con delle informazioni che non può condividere con gli altri. L'unica cosa che può fare è leggere le parole sottolineate o all’interno di un box.

Durante il proprio turno può decidere di giocare una carta rendendo le sue informazioni pubbliche, oppure scartarla se si pensa che non contenga indizi utili. Attenzione però, se alla fine del gioco sono state giocate delle carte che nella soluzione finale vengono indicate come irrilevanti, allora il gruppo perde punti.

Scegliere insieme quale carte rendere pubbliche è il cuore del gioco, ma per evitare errori è fondamentale unire i cervelli per capire cosa potrebbe essere successo e su cosa puntare per portare avanti le indagini; un meccanismo interessante per rendere il piacere di un’investigazione condivisa.

T.I.M.E STORIES

- Edizione italiana: Asmodee Italia

- Numero di giocatori: 2-4

Se pensate che il lavoro di detective sia troppo semplice per voi, allora che ne dite di calarvi nei panni di un detective che viaggia nel tempo? T.I.M.E Stories più che un semplice board game è un sistema di gioco capace di ospitare tante avventure sparse in diversi periodi storici, in cui voi e i vostri amici avrete il compito di risolvere misteri ed evitare pericolosi paradossi temporali.

La versione base di T.I.M.E Stories è venduta in abbinamento con la storia chiamata ASYLUM che vi vede investigare in un istituto di igiene mentale nel 1921 e ha inizio nella base operativa della vostra agenzia per il viaggio nel tempo. Attraverso una speciale tecnologia la vostra coscienza verrà trasferita nel corpo di un uomo o donna di quell'epoca (definito scientificamente Ricettacolo) di cui avrete anche le abilità e le caratteristiche fisiche.

Esplorando varie location otterrete indizi e oggetti che vi permetteranno di risolvere il mistero, ma dovrete anche affrontare diverse prove e combattimenti che si risolvono attraverso il lancio di dadi abbinati alle caratteristiche del vostro "personaggio". Come succedeva nelle vecchie avventure punta & clicca per PC, vi ritroverete a perlustrare ambienti, interagire con personaggi non giocanti, combinare oggetti e affrontare avversari; tutto questo cooperando con gli altri giocatori, perché solo attraverso un perfetto gioco di squadra potrete avanzare nell'avventura senza sprecare le preziose UT (Unità Temporali) finite le quali la missione giungerà a termine.

Se vi state chiedendo come un gioco da tavolo riesca a creare questo elevato livello di coinvolgimento tipico più di un certo tipo di videogame, sappiate che è possibile attraverso l’uso di un solo mazzo di carte! Certo, ci sono anche dei segnalini e dei dadi (i primi per evidenziare la vostra posizione e i secondi per risolvere alcune "prove"), ma il cuore di tutto è il mazzo. Le location sono infatti una sequenza di carte poste vicine che vanno a formare una visione panoramica della location. Quando volete interagire con un elemento non dovrete fare altro che girare la carta in cui si trova e leggere il testo che vi fornisce informazioni.

Il sistema pensato per T.I.M.E Stories funziona alla perfezione ed è in grado di immergervi nelle sue atmosfere specialmente se chi legge lo svilupparsi della storia ha un minimo di capacità interpretative. Gli ambienti creati dalle carte affiancate sono uno stimolo perfetto alla vostra fantasia, la quale farà tutto il resto per calarvi nella storia e alla fine dell'esperienza vi porterete dentro un ricordo emozionante di cui continuerete a parlare spesso con coloro che vi hanno affiancato nell'avventura.

Otto scenari aggiuntivi della serie bianca (acquistabili separatamente) vi permettono altri viaggi nel tempo, alcuni dei quali capaci di mettervi in linee temporali alternative in cui sperimentare un po' di fantasy o horror. Assolutamente da provare!

SHERLOCK HOLMES CONSULENTE INVESTIGATIVO

- Edizione italiana: Asmodee Italia

- Numero di giocatori: 1-8

In una lista di giochi per farvi sentire veri detective non può certo mancare il "nonno" dei titoli investigativi e tutt'ora uno dei migliori in assoluto di questo genere: Sherlock Holmes Consulente Investigativo. La meccanica non potrebbe essere più semplice ed elegante: si sceglie uno dei 10 volumi inclusi nella scatola base ognuno rappresentante un delitto da risolvere; poi si legge l'introduzione al caso. Il passo successivo è consultare la mappa di Londra fornita con il gioco e scegliere un posto da visitare e leggere sul volume l'apposito paragrafo.

In questo modo interrogherete persone, riceverete informazioni dall'ispettore Lestrade e, ovviamente, raccoglierete indizi. Magari vi prenderete anche del tempo per leggere la pagina di giornale abbinata al caso (un foglio stampato a parte) e, quando vi sentirete pronti, deciderete di concludere la partita affrontando un questionario finale che valuterà la vostra prestazione. Sarete riusciti a fare meglio di Sherlock Holmes?

Scritto in modo egregio e supportato da dieci diversi misteri interessanti e impegnativi, Sherlock Holmes Consulente Investigativo è un titolo ovviamente destinato a chi ama leggere, piacevole da fare in gruppo (condividendo spunti e intuizioni) ma anche bellissimo da giocare da solo.

Capace di farvi sentire incredibilmente intelligenti o drammaticamente stupidi, è un'esperienza obbligata per ogni vero amante del genere crime. Ne rimarrete talmente coinvolti che dopo aver risolto il decimo caso base sentirete la necessità di averne ancora... per fortuna che esistono numerose espansioni!

MICROMACRO: CRIME CITY

- Edizione italiana: MS Edizioni

- Numero di giocatori: 1-4+

La capacità di osservazione è fondamentale per ogni bravo detective... e nulla la allena meglio che una partita a MicroMacro: Crime City. Il gioco è composto da un'unica mappa gigante (75 x 110 cm) e da un mazzo di carte che dovrete separare in 16 mazzetti più piccoli, da posizionare in buste trasparenti che rappresentano ognuna un caso diverso. Ovviamente il cuore del gioco è la meravigliosa mappa della città, disegnata in bianco e nero con uno stile quasi infantile, ma carica di personaggi, dettagli, oggetti e location.

Ogni caso vi chiederà di trovare specifici elementi sulla mappa, come il corpo della vittima, l'arma del delitto, i possibili sospetti. Appena inizierete a esplorare con lo sguardo i quartieri dell'affollata metropoli in cerca del vostro obiettivo, ecco che avviene la magia. Quello che prima sembrava solo un'accozzaglia di disegni inizia a prendere vita. Tanti piccoli particolari assumono un senso diverso e conferiscono spessore agli avvenimenti.

Tra i tanti personaggi presenti nascono diversi momenti della vita della vittima o del killer. Così, dopo che avrete capito il movente del crimine e avrete un sospettato, vi accorgerete che nascosta nell'illustrazione ci sono i suoi spostamenti dopo l'omicidio e l'azione inizierà svilupparsi nella vostra mentre come un piccolo film. Le risposte alle domande poste dalle carte sono tutte molto logiche e supportate da prove evidenti, l'unica difficoltà sta nel saperle trovare.

MicroMacro: Crime City è un concetto semplice che magari lascerà scettici alcuni di voi, ma sappiate che basta provare un caso per esserne completamente affascinati. Provate a giocare la demo online (vi serve sapere un po' di inglese) e vedrete che correrete subito a comprare il gioco completo!

ESCAPE ROOM PUZZLE – IL SEGRETO DELLA SCIENZIATA

- Edizione italiana: Cranio Creation

- Numero di giocatori: 1-4+

Anche se fa parte della serie Escape Room, abbiamo deciso di metterlo nella lista degli investigativi per la tipologia di misteri da risolvere e per la meccanica di gioco. L'atmosfera è un po' quella dei gialli classici alla Agatha Christie, con un mistero da risolvere in una casa piena di segreti ed enigmi.

La particolarità di questo titolo è che dopo aver letto l'introduzione alla storia dovrete comporre, pezzo dopo pezzo, un puzzle che mostra la zona in cui vi trovate e dove dovrete cercare gli indizi per risolvere enigmi. Grazie a un apposito decodificatore scoprirete poi quale scomparto della scatola di gioco aprire per affrontare la fase successiva.

Risolvere misteri e comporre puzzle sono due attività che stanno bene insieme, soprattutto quando sono supportate da una storia interessante e illustrazioni ricche di dettaglio. Un'esperienza originale e avvincente a un prezzo sotto i 20 euro che merita assolutamente di essere giocata soprattutto in coppia!

INSTACRIME

- Edizione italiana: MS Edizioni

- Numero di giocatori: 2-6

In queste nostre liste ci piace includere titoli particolari che escono un po' dalle meccaniche classiche e strizzano l'occhio a un pubblico più ampio. Instacrime ricade in questa categoria ed è perfetto per serate con amici poco esperti nei giochi da tavolo.

Dopo aver letto il testo introduttivo si distribuisce una delle dodici foto incluse nella confezione a ciascun giocatore. Senza mostrarla agli altri, ognuno descrive a turno la scena ritratta nell'immagine e poi ne prenderà un'altra dal mazzo. Quando tutte e dodici sono state descritte, il gruppo inizierà a discutere per cercare prima di dare la corretta cronologia agli eventi e poi iniziare a formulare ipotesi. Ognuno potrà cercare indizi e dettagli importanti sulle foto in suo possesso, ma non potrà mai mostrarle agli altri.

Quando dopo varie discussioni vi sentirete sicuri delle vostre deduzioni potrete passare a leggere la soluzione e scoprire quanti punti avete fatto (ovvero quante delle vostre ipotesi sono presenti nella spiegazione finale). Il gioco si risolve in un'unica sessione e una volta risolto non presenta nessuna ragione per essere giocato di nuovo, ma, come detto anche nell'introduzione, può essere regalato ad amici o sottoposto a un altro gruppo di "detective" per vedere come si destreggiano nel mistero.

Grazie a un costo sotto i 10 euro, Instacrime si rivela un'esperienza che merita di essere provata in grado di regalare un'ora di puro divertimento tra amici appassionati di crimini.

BONUS - Scotland Yard: Venezia

- Edizione italiana: Ravensburger

- Numero di giocatori: 3-6

Come avete notato, nella nostra lista abbiamo lasciati fuori i titoli "acchiappa il ladro", ovvero quelli in cui un giocatore esegue il movimento nascosto di un criminale e gli altri devono intuire dove si trova. Questa nostra scelta è stata dettata dalla volontà di focalizzarsi più su giochi con meccanica investigativa, ma sentendoci un po' in colpa per aver ignorato gli altri, abbiamo deciso di includere il grande classico del movimento nascosto in questa lista: Scotland Yard di Ravensburger.

Chi è cresciuto negli anni '80 ricorderà come le pubblicità TV di questo gioco annunciasse l'arrivo del Natale e di come fosse considerato un imperdibile al pari di Indovina Chi, Monopoli e Cluedo. Incredibilmente, a quasi 40 anni dalla sua creazione, Scotland Yard rimane uno dei titoli di deduzione e inseguimento più riusciti e la caccia a Mister X è divertente oggi come lo era allora, soprattutto nelle nuove versioni disponibili ambientate a Venezia o in Italia.

Per chi non si ricorda, la meccanica di gioco prevede che uno prenda il controllo del criminale e gli altri siano agenti sulle sue tracce. Durante il proprio turno i poliziotti possono spendere dei biglietti in loro possesso per spostarsi usando i mezzi, che nella versione Venezia sono la gondola (che fa spostare di una casella ed è disponibile ovunque), il motoscafo (fa spostare di più caselle ma non è presente in ogni locazione) e la moto d'acqua (che permette di coprire lunghe distanze ma è anche molto rara).

La caccia avviene su una dettagliata mappa di Venezia con quasi 200 punti in cui muoversi, e quando un agente finisce sulla stessa zona dove si trova Mr. X, i buoni hanno vinto. Il problema è che i movimenti del criminale sono nascosti! Il giocatore in fuga non sposta la sua pedina sul tabellone, ma seguendo le stesse regole di spostamento degli agenti, scrive su una plancia la casella in cui si sposta e poi copre l’informazione con il biglietto relativo al metodo di spostamento usato. Per aiutare un po’ gli inseguitori, il fuggiasco mostrerà la sua posizione nei turni 3-8-13-18 e 24, ma poi ricomincerà a muoversi nell’ombra. A complicare ulteriormente la vita alle forze dell’ordine c’è la possibilità per Mr. X di usare biglietti di movimento speciali come la doppia mossa o lo spostamento celato. Sfuggendo alla cattura per 24 turni assicurerà la vittoria allo sfuggente criminale.

Se i vostri ricordi vi fanno identificare Scotland Yard come un titolo per bambini, sappiate che in realtà si tratta di un titolo per ogni età e livello di passione per i giochi da tavolo. Dedurre tutti insieme la posizione di Mr. X è sempre un gran lavoro di logica ed è appassionante per i più piccoli come per i più grandi. Coordinarsi per accerchiare il bersaglio, oppure cercare di leggere nell’espressione del giocatore quali sono le sue intenzioni è parte integrante del divertimento che questo titolo è in grado di regalare. In fondo se sopravvive da 38 anni una ragione ci deve pur essere. In un’era in cui spesso si mettono in discussione i "classici", riscoprire Scotland Yard fa capire come in realtà le grandi idee non muoiono mai!

