Victoria's Secret Fashion Show, Kylie Jenner super top e tutti i look degli Angeli

Victoria's Secret Fashion Show 2026: tutti i look degli Angeli
© Afp | Victoria's Secret Fashion Show 2026: Irina Shayk
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In passerella a Los Angeles uno schieramento d'eccezione di modelle e volti della storia del brand, che ha presentato la sue nuove linee di lingerie sexy
Victoria's Secret Fashion Show 2026, tra gli "Angeli" in passerella: Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Kylie Jenner, Irina Shayk, Bella Hadid © Afp
E show è stato. Victoria's Secret ha regalato tutto il glamour che aveva promesso. Il marchio ha saputo creare una grande attesa sui social per la sua sfilata evento 2026, che quest'anno che si è tenuta a Los Angeles, pubblicando video degli Angeli - le sue supermodelle - e documentando tutte le fasi dal backstage alle sedute make up, fino alla passerella delle protagoniste.
In passerella, uno schieramento d'eccezione di modelle, protagoniste della moda e della storia del brand, che ha presentato le novità delle sue varie linee, che comprendono – oltre alla lingerie più sexy e alla biancheria intima – anche nightwear, beachwear e leisurewear. Da Adriana Lima ad Alessandra Ambrosio, 45 primavere entrambi, che hanno festeggiato rispettivamente 21 e 20 anni di presenza allo show, a Irina Shayk e Gigi Hadid. E, ancora, Barbara Palvin – tornata a sfilare a un mese dal parto – e Gisele Bündchen, Elsa Hosk e le altre veterane Candice Swanepoel e Rosie Huntington-Whiteley, Ashley Graham e Bella Hadid, Iris Law e Alex Consani, Anok Yai, Vittoria Ceretti e Kylie Jenner, che ha indossato uno spettacolare reggiseno gioiello presentato dal marchio, il Fantasy Bra, e avuto dal front row il sostegno speciale del suo fidanzato, l'attore Timothée Chamalet, e di sua madre Kris Jenner, accorsa ad abbracciarla anche nel backstage.
© Afp | Victoria's Secret Fashion Show 2026: Irina Shayk
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Nonostante le dure critiche mosse al brand nel corso del tempo, relative soprattutto alla proposta di un ideale di bellezza irraggiungibile e che in passato hanno anche portato alla sospensione dei suoi show, quello di Victoria's Secret è un evento mediatico e culturale, capace di raccontare anche l'evoluzione dell'industria della moda dagli anni Ottanta a oggi. In passerella ha avuto da sempre le supermodelle più belle – e pagate – del mondo, per cui ha coniato il termine di "Angeli". Ingaggiate come testimonial ufficiali, spesso indossando ali giganti durante le sfilate. Per diventare un Angelo o una modella del marchio, è necessario seguire percorsi legati al mondo della moda internazionale, alle agenzie di scouting o ai casting ufficiali. Tra i requisiti, avere almeno 18 anni, una presenza scenica forte e una preparazione fisica costante. La maggior parte delle modelle viene scoperta o rappresentata da importanti agenzie internazionali (come IMG Models, partner storico del brand) oppure attraverso selezioni e casting che Victoria's Secret organizza periodicamente.
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Victoria's Secret Fashion Show 2026, il finale della sfilata a Los Angeles