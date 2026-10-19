Victoria's Secret Fashion Show, Kylie Jenner super top e tutti i look degli Angeli

In passerella, uno schieramento d'eccezione di modelle, protagoniste della moda e della storia del brand, che ha presentato le novità delle sue varie linee, che comprendono – oltre alla lingerie più sexy e alla biancheria intima – anche nightwear, beachwear e leisurewear. Da Adriana Lima ad Alessandra Ambrosio, 45 primavere entrambi, che hanno festeggiato rispettivamente 21 e 20 anni di presenza allo show, a Irina Shayk e Gigi Hadid. E, ancora, Barbara Palvin – tornata a sfilare a un mese dal parto – e Gisele Bündchen, Elsa Hosk e le altre veterane Candice Swanepoel e Rosie Huntington-Whiteley, Ashley Graham e Bella Hadid, Iris Law e Alex Consani, Anok Yai, Vittoria Ceretti e Kylie Jenner, che ha indossato uno spettacolare reggiseno gioiello presentato dal marchio, il Fantasy Bra, e avuto dal front row il sostegno speciale del suo fidanzato, l'attore Timothée Chamalet, e di sua madre Kris Jenner, accorsa ad abbracciarla anche nel backstage.