Victoria's Secret Fashion Show 2026, le modelle che sfileranno

Cresce l'entusiasmo, amplificato anche dai social, attorno all'evento che unisce a una sfilata coreografie, momenti di intrattenimento e performance musicali. In passerella, la presentazione delle novità delle varie linee del brand, famoso per la biancheria intima femminile ma che comprende anche nightwear, beachwear e leisurewear, ovvero l'abbigliamento più informale e comodo. Si preannuncia dunque, come sempre, uno show spettacolare, ad alto tasso di seduzione e glamour, che è tornato dal 2024 dopo una pausa legata ad alcune polemiche che hanno investito il marchio. Mentre le ultime due edizioni si sono tenute a New York, quest'anno sarà Los Angeles a ospitare l'appuntamento.