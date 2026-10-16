Victoria's Secret Fashion Show 2026, le modelle che sfileranno

Victoria's Secret Fashion Show 2025: i best look della sfilata
© IPA | Victoria's Secret Fashion Show 2025
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Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio e Irina Shayk durante i Victoria's Secret Fashion Show 2024 e 2025 © IPA
Conto alla rovescia per il Victoria's Secret Fashion Show 2026, la sfilata evento che intende celebrare la bellezza in tutte le sue forme. In passerella, a presentare la lingerie più seducente e spettacolare, torneranno gli "Angeli", le modelle volto del brand. In attesa dello spettacolo, che quest'anno andrà in scena da Los Angeles, nella notte italiana tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre prossimo, ecco le prime anticipazioni e chi ci sarà.
Cresce l'entusiasmo, amplificato anche dai social, attorno all'evento che unisce a una sfilata coreografie, momenti di intrattenimento e performance musicali. In passerella, la presentazione delle novità delle varie linee del brand, famoso per la biancheria intima femminile ma che comprende anche nightwear, beachwear e leisurewear, ovvero l'abbigliamento più informale e comodo. Si preannuncia dunque, come sempre, uno show spettacolare, ad alto tasso di seduzione e glamour, che è tornato dal 2024 dopo una pausa legata ad alcune polemiche che hanno investito il marchio. Mentre le ultime due edizioni si sono tenute a New York, quest'anno sarà Los Angeles a ospitare l'appuntamento.
© IPA | Victoria's Secret Fashion Show 2025
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Se lo show del 2025 è stato segnato dall'esclusione di Bianca Balti, e quello in arrivo dalle lacrime di delusione di Romee Strijd, altro Angelo non confermato, tra le modelle che torneranno a indossare le ali in questa edizione ci saranno sicuramente Adriana Lima e Gigi Hadid, Ashley Graham e Paloma Elsesser, Anok Yai e Candice Swanepoel, Abby Champion e Alex Consani, Elsa Holsk.
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Gigi Hadid durante il Victoria's Secret Fashion Show 2025
Il marchio ha confermato finora la presenza sul palco della rapper Megan Thee Stallion, della girl band californiana Katseye, della cantante country Megan Moroney, della cantautrice e ballerina Tate McRae. In passato, l'evento ha visto le esibizioni di Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Timberlake, Katy Perry, Kanye West, Ricky Martin e delle Spice Girls.