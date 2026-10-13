La modella Romee Strijd in lacrime dopo il rifiuto di Victoria's Secret

"Pensavo che avrei saputo presto se avrei partecipato o meno, ma non ho avuto notizie per settimane", ha spiegato nel primo video pubblicato sui social. La modella sarebbe rimasta in una lista di candidate ancora in valutazione, continuando ad allenarsi senza certezze. "È stato un po' come andare sulle montagne russe, mentalmente", ha confessato, sottolineando le difficoltà di conciliare la preparazione con gli impegni familiari.