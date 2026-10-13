La modella Romee Strijd in lacrime dopo il rifiuto di Victoria's Secret

© Instagram | Romee Strijd
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La modella olandese racconta su TikTok la delusione dopo il casting per il grande show del 18 ottobre: "È stato un po' come andare sulle montagne russe, mentalmente"
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Romee Strijd non tornerà sulla passerella di Victoria's Secret. La modella olandese, 31 anni, ha annunciato su TikTok di essere stata esclusa dal Fashion Show 2026, in programma il 18 ottobre a Los Angeles. A pesarle, più del rifiuto, è il modo in cui sostiene di essere stata informata: dopo settimane di attesa, avrebbe ricevuto dalla sua agenzia spiegazioni poco chiare. "Mi hanno tenuta all'oscuro per così tanto tempo", ha raccontato.
Ex angelo di Victoria's Secret, Strijd ha partecipato alle sfilate del marchio dal 2014 al 2018. Dopo la nascita dei suoi due figli aveva deciso di tentare il ritorno e si era preparata durante l'estate. A settembre si era presentata a New York per il casting, convinta di ricevere una risposta in tempi brevi.
"Pensavo che avrei saputo presto se avrei partecipato o meno, ma non ho avuto notizie per settimane", ha spiegato nel primo video pubblicato sui social. La modella sarebbe rimasta in una lista di candidate ancora in valutazione, continuando ad allenarsi senza certezze. "È stato un po' come andare sulle montagne russe, mentalmente", ha confessato, sottolineando le difficoltà di conciliare la preparazione con gli impegni familiari.
Poche ore dopo è arrivata la risposta definitiva: niente sfilata. "È un no, e va bene così, perché il rifiuto fa parte del lavoro di modella", ha dichiarato Strijd. Secondo il suo racconto, la sua agenzia le avrebbe comunicato che gli organizzatori non la ritenevano adatta allo show di quest'anno.
Chiedendo ulteriori chiarimenti, però, avrebbe scoperto che la sua candidatura risultava già scartata. "È una storia completamente diversa da quella che mi avevano raccontato", ha osservato. "Non mi sento sostenuta dalla mia agenzia. Non credo di aver ricevuto la vera versione dei fatti", ha aggiunto.
E ancora: "Bastava essere sinceri, dirmelo e avrei potuto andare avanti con la mia vita". L'esperienza potrebbe segnare la fine del suo rapporto con i casting di Victoria's Secret. "Non credo che parteciperò più ai provini in futuro", ha concluso, spiegando di voler conservare i ricordi positivi delle precedenti sfilate.
© Ufficio stampa | Victoria's Secret Fashion show: una sfilata di super top
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