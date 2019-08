Rivoluzione in casa Victoria's Secret. Il famoso marchio di lingerie americano ha deciso infatti di ingaggiare e far sfilare, per la prima volta, un Angelo trans. Si chiama Valentina Sampaio, ha 22 anni, brasiliana. modella e attrice nata maschio. Nel 2017 è stata anche la prima top model trans ad apparire su una copertina di Vogue, sull'edizione di Parigi, in Brasile e in Germania nello stesso anno.

Sul suo profilo Instagram Valentina ha postato uno scatto in accappatoio, dal backstage del servizio fotografico per Vspink, la linea firmata Victoria's Secret, lanciata nel 2002 e rivolta principalmente alle giovani donne.

La decisione di ingaggiare una modella trans segue di alcuni mesi la polemica suscitata dal chief marketing officer Ed Razek che aveva detto che lo show degli angeli di Victoria's Secret non è per Lgbt o donne formose perché queste categorie non rappresentano la 'fantasia' che Victoria's Secret cerca di vendere. Un'affermazione che aveva scatenato molte polemiche e che ha probabilmente portato la casa di lingerie a questo rapido elettroforno. La Sampaio non sfilerà comunque sulla celebre passerella del Fashion Show annuale, perché proprio qualche giorno fa l'azienda ha annunciato che quest'anno, dopo 23 edizioni, l'evento con le celebri modelle 'angeli' non avrà luogo.