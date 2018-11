Adriana Lima in lacrime per l ultimo... volo d Angelo

Le mani sul cuore, la testa bassa e gli occhi pieni di lacrime. Così Adriana Lima saluta la passerella dello show di intimo più famoso al mondo. Per 19 anni ha stregato i fan con le sue piume sexy da “angelo” di Victoria's Secret, ora la modella 37enne annuncia l'addio alla casa d'abbigliamento. Applausi e standing ovation, Adriana si commuove e “soffia” al pubblico in delirio.

La mora brasiliana dagli occhi celesti incanta ancora una volta. Non solo per le sue curve coperte di pizzi e lingerie super sexy, ma anche per l'emozione della sua ultima apparizione sulla passerella di intimo. Il suo saluto resta memorabile e in un video racconta la sua carriera in biancheria intima da sogno...