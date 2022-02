Sofia Jirau: prima modella con sindrome di Down in lingerie per Victoria's Secret

La moda diventa inclusiva.

A segnare la svolta è stata Sofia Jirau, la prima modella affetta da sindrome di down scelta come testimonial da Victoria's Secret, celebre marchio di intimo. Per Sofia ora si apre una carriera a livello internazionale: "Questo è solo l'inizio, dentro e furori non ci sono limiti", ha dichiarato la modella venticinquenne.