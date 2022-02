Macedonia del Nord, 11enne con sindrome di Down bullizzata dai compagni di classe: il presidente della Repubblica la accompagna a scuola

Il presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, ha accompagnato a scuola una bambina di 11 anni con sindrome di Down, Embla Ademi, dopo aver saputo che veniva bullizzata dai suoi compagni di scuola.

È accaduto a Gostivar, città dove la ragazza abita con i suoi genitori. "Siamo tutti uguali. Sono venuto qui per dare il mio sostegno e per aumentare la consapevolezza che l'inclusione è un principio fondamentale", ha affermato Pendarovski in un comunicato stampa.