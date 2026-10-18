Barbara Palvin sfilerà per Victoria's Secret a un mese dal parto, il marito: "Sono orgoglioso di te"
La modella ungherese, sposata con l'attore Dylan Sprouse, ha annunciato la partecipazione allo show-sfilata in lingerie che si terrà a Los Angeles
La modelle ungherese Barbara Palvin, 33 anni, sarà uno degli Angeli del Victoria’s Secret Fashion Show, la sfilata che si terrà nella notte tra il 18 e il 19 ottobre a Los Anfeles E fin qui nulla di strano. Quello che è incredibile è che Palvin ha appena dato alla luce la sua prima figlia, una bambina di nome Sylvie, il 7 settembre 2026, è già sia in una forma tale da sfilare in lingerie.
Per annunciare il suo ritorno, VS ha pubblicato un video di Barbara Palvin che spinge un passeggino con la scritta "Angel On Board". La didascalia recitava: "La maternità ti dona, @realbarbarapalvin. E anche la passerella: ci vediamo a Los Angeles".
In passato, ha sfilato su quella prestigiosa passerella solo quattro volte. Ha debuttato nel 2012 e si è presa una pausa di sei anni prima di tornare nel 2018. È poi riapparsa per la ripresa dello spettacolo nel 2024 e poi ancora nel 2025. Tuttavia, in poche apparizioni, Barbara Palvin si è fatta un nome nel mondo della moda.
Lei e suo marito, l’ex attore bambino Dylan Sprouse, avevano inizialmente tenuto segreta la gravidanza, per poi rivelarla a sorpresa al Festival di Cannes a maggio. Dylan, 34 anni, ha recentemente pubblicato un post sulla sua Instagram Story in cui elogiava Barbara in vista della sfilata di Victoria' s Secret: “Sono orgoglioso di mia moglie, che si è buttata a capofitto nella sfilata di moda di VS subito dopo il parto. È davvero speciale”, ha scritto accanto a una foto di Barbara, con Sylvie nel marsupio sul petto, mentre portava a spasso il loro cane.