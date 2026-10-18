Barbara Palvin sfilerà per Victoria's Secret a un mese dal parto, il marito: "Sono orgoglioso di te"

La modelle ungherese Barbara Palvin, 33 anni, sarà uno degli Angeli del Victoria’s Secret Fashion Show, la sfilata che si terrà nella notte tra il 18 e il 19 ottobre a Los Anfeles E fin qui nulla di strano. Quello che è incredibile è che Palvin ha appena dato alla luce la sua prima figlia, una bambina di nome Sylvie, il 7 settembre 2026, è già sia in una forma tale da sfilare in lingerie.