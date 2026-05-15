Certe notizie non hanno bisogno di comunicati ufficiali. Basta uno sguardo, una mano appoggiata sul pancione e un red carpet illuminato dai flash. È così che Dylan Sprouse e Barbara Palvin hanno scelto di condividere con il mondo la notizia più importante: aspettano il loro primo figlio. La coppia è apparsa insieme al Festival di Cannes, trasformando una semplice passerella in uno dei momenti più commentati della giornata.
Sul tappeto rosso della 79esima edizione della kermesse francese, l'ex star Disney Dylan Sprouse e Barbara Palvin si sono presentati sorridenti e visibilmente emozionati. Nessuna dichiarazione plateale: a parlare è stato soprattutto il look scelto dalla modella ungherese, che ha lasciato intravedere forme più morbide e il pancione. La coppia ha poi pubblicato un post condiviso sui social: una serie di immagini della serata e una foto dell’ecografia.
Il debutto con il pancione a Cannes
Per l’occasione Barbara Palvin ha indossato un abito azzurro cielo in stile impero, romantico e leggerissimo, con plissé sulle lunghezze e dettagli vaporosi sull’orlo. Una scelta elegante, ma anche strategica, capace di valorizzare la gravidanza senza nasconderla troppo. Al suo fianco Dylan Sprouse, impeccabile in smoking nero con papillon e revers in raso.
La coppia è stata fotografata prima all’Hotel Martinez e poi all’arrivo al Palais des Festivals, attirando immediatamente l’attenzione dei fotografi e dei fan presenti sulla Croisette. Per molti, quel debutto pubblico con il pancione rappresenta un nuovo capitolo nella storia d’amore tra Dylan Sprouse e Barbara Palvin, sposati dal luglio 2023.
Una storia d’amore lunga nove anni
La relazione tra i due dura ormai da tempo. Si sarebbero conosciuti quasi nove anni fa durante un evento e avrebbero iniziato ufficialmente a frequentarsi nel 2018. Da allora il rapporto è cresciuto lontano dagli eccessi hollywoodiani, mantenendo sempre un profilo piuttosto riservato.
Negli ultimi mesi Barbara Palvin aveva parlato apertamente anche dei suoi problemi di salute, raccontando la lunga battaglia contro l’endometriosi e l’intervento affrontato dopo anni di dolori e stanchezza. Un percorso difficile che oggi rende ancora più significativo l’arrivo del loro primo figlio.
E così Cannes, tra cinema e glamour, si è trasformata improvvisamente nello scenario perfetto per una delle notizie più dolci di questa edizione. Dylan Sprouse e Barbara Palvin non hanno avuto bisogno di parole: il loro sorriso, questa volta, ha raccontato tutto.