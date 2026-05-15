Sul tappeto rosso della 79esima edizione della kermesse francese, l'ex star Disney Dylan Sprouse e Barbara Palvin si sono presentati sorridenti e visibilmente emozionati. Nessuna dichiarazione plateale: a parlare è stato soprattutto il look scelto dalla modella ungherese, che ha lasciato intravedere forme più morbide e il pancione. La coppia ha poi pubblicato un post condiviso sui social: una serie di immagini della serata e una foto dell’ecografia.