Cravatta Day 2026, le star che la amano e la portano con stile

Sebbene non risulti essere tra i trend più forti di questo 2026, a differenza di quanto visto lo scorso anno tra red carpet e street style, le star tornano periodicamente a indossare la cravatta mantenendo vivo l'amore e l'interesse generale attorno a questo evergreen del guardaroba. Da Nicole Kidman a Monica Bellucci, da Kendall Jenner a Julia Roberts, addicted praticamente da sempre del power dressing, ispirato al guardaroba maschile. Iconico il suo look ai Golden Globe 1990, "cult" che ha riproposto e attualizzato nel corso del tempo. Indimenticabile anche Diane Keaton, antesignana della moda della cravatta al femminile. Premio Oscar per “Annie Hall”, “Io e Annie”, in quel film del 1977 ha indossato un outfit destinato a segnare una svolta nel mondo del cinema e del costume: gilet e cravatta, camicia da uomo, pantaloni con le pinces. Lo stile mannish, uscito dal guardaroba maschile e ancora oggi attualissimo.