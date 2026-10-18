Cravatta Day 2026, le star che la amano e la portano con stile

La cravatta: da Julia Roberts a Nicole Kidman, come la indossano le star
© IPA | Demi Moore in cravatta a Los Angeles per i 2026 Step Up Inspiration Awards
© IPA | Demi Moore in cravatta a Los Angeles per i 2026 Step Up Inspiration Awards
Tra le star in cravatta Julia Roberts, Robert Pattinson, Demi Moore e Pedro Pascal © IPA/Afp/IPA/Afp
La cravatta è l'accessorio del guardaroba che più di ogni altro si presta all'eterno gioco tra maschile e femminile. Associata al power dressing, e storicamente all'abbigliamento degli uomini d'affari, sa essere un simbolo dell'eleganza ma anche, al contempo, trasgressiva e sensuale. Si porta e completa il look dando il tocco definitivo all'outfit ma riesce anche a rubare la scena, si sposa con abiti sartoriali ma è perfetta anche con spezzati più casual, presuppone una camicia abbottonata. E viene celebrata, in tutto il mondo, ogni 18 ottobre.
Il primo Cravatta Day risale al 2003. Cade il 18 ottobre di ogni anno perché in questa giornata, in Croazia, l'Academia Cravatica avvolse intorno all’arena romana di Pola una gigantesca cravatta rossa, per rendere omaggio al simbolo dell’identità nazionale del Paese. La ricorrenza è stata ufficializzata dal Parlamento di Zagabria, all'unanimità, nel 2008.
Le sue origini risalgono alla Guerra dei Trent'anni (1618-1648), quando i soldati mercenari croati che servivano la Francia indossavano foulard rossi al collo come parte della loro uniforme. La parola francese "cravate" sarebbe infatti una deformazione di "croate", da cui ne deriva il nome. Molto apprezzata, divenne così un accessorio di moda alla corte di Luigi XIV, che istituì la figura del "cravattaio del re", una persona di sua fiducia da cui si faceva aiutare per annodare le cravatte.
È la “Suashish”, realizzata in pura seta di altissima qualità e impreziosita da 150 grammi d’oro e 271 diamanti. Costa quasi 200mila euro ed è una creazione dello Studio Satya Paul Design, in collaborazione con lo Suashish Diamond Group.
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L'indimenticabile Diane Keaton in cravatta in un fotogramma tratto dal film "Io e Annie" (Annie Hall) di Woody Allen, 1977
Sebbene non risulti essere tra i trend più forti di questo 2026, a differenza di quanto visto lo scorso anno tra red carpet e street style, le star tornano periodicamente a indossare la cravatta mantenendo vivo l'amore e l'interesse generale attorno a questo evergreen del guardaroba. Da Nicole Kidman a Monica Bellucci, da Kendall Jenner a Julia Roberts, addicted praticamente da sempre del power dressing, ispirato al guardaroba maschile. Iconico il suo look ai Golden Globe 1990, "cult" che ha riproposto e attualizzato nel corso del tempo. Indimenticabile anche Diane Keaton, antesignana della moda della cravatta al femminile. Premio Oscar per “Annie Hall”, “Io e Annie”, in quel film del 1977 ha indossato un outfit destinato a segnare una svolta nel mondo del cinema e del costume: gilet e cravatta, camicia da uomo, pantaloni con le pinces. Lo stile mannish, uscito dal guardaroba maschile e ancora oggi attualissimo.
© IPA | Demi Moore in cravatta a Los Angeles per i 2026 Step Up Inspiration Awards
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