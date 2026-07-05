Il bikini compie 80 anni: così il due pezzi è entrato nel mito

Buon compleanno, bikini. Il costume due pezzi spegne quest'anno 80 candeline e viene celebrato ufficialmente con la Giornata mondiale a lui dedicata, che ricorre il 5 luglio. Dalle prime modelle - danzatrici e spogliarelliste - ai concorsi di bellezza negli anni Cinquanta, alle dive del cinema che lo hanno reso un "cult" e liberato da pregiudizi e restrizioni, ha saputo conquistarsi un ruolo da protagonista assoluto nella storia della moda e del costume.