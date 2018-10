Tokyo, la Borsa sprofonda: l'indice Nikkei perde il 2,67%

Finale di seduta in peggioramento alla Borsa di Tokyo, con un pesante meno 2,67 per cento dell'indice Nikkei 225 mentre i mercati dell'Asia sono coinvolti in una ondata di ribassi su cui pesano le tensioni internazionali, tra cui il caso Khashoggi. Lo yen risulta in recupero con il dollaro che cala a quota 112,42 sulla valuta nipponica.