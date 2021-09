SpaceX lancia davvero il turismo spaziale, mercoledì il primo volo con soli civili

Dopo mesi di prove e i primi lanci "pubblicitari", con a bordo Jeff Bezos e pochissimi altri eletti, mercoledì 15 settembre l'era del turismo spaziale prenderà il via ufficialmente con il primo volo riservato solamente ai civili. A portare in orbita i primi quattro turisti sarà SpaceX di Elon Musk, la compagnia rivale di Blue Origin di Jeff Bezos. Inoltre, a differenza dei voli compiuti finora, questa volta la navicella resterà nell'orbita terrestre per 4 giorni.

INSPIRATION4

A bordo della navicella Crew Dragon ci saranno i membri della missione Inspiration4, "guidata" dal miliardario Jared Isaacman, fondatore della piattaforma per pagamenti digitali Shift4Payment e in possesso di un brevetto di pilota di aerei. Ogni componente dell'equipaggio rappresenta un pilastro della missione, che avrà uno scopo benefico. Hayley Arceneaux, 29enne assistente medico guarita da un tumore osseo, incarna la speranza. La pilota, Sian Proctor, rappresenta invece la prosperità. La generosità è incarnata dal quarto membro della missione, Christopher Sembroski, ingegnere e veterano dell'aeronautica statunitense.

RACCOLTA FONDI

Inspiration4 avrà uno scopo benefico e punta a raccogliere fondi per la cura dei tumori, in particolare di quelli pediatrici. A bordo della navicella ci saranno 32 kg di luppolo che, una volta tornati sulla Terra, verranno messi all'asta per finanziare i progetti di ricerca del St Jude Children Research Hospital. Insomma, il primo volo turistico spaziale con un equipaggio interamente composto da civili avrà uno scopo nobile. I posti assegnati ai membri dell'equipaggio che rappresentano "generosità" e "prosperità" sono stati sorteggiati tra coloro che hanno fatto donazioni in beneficenza tramite Shift4Payment.

