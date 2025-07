Plasmon torna italiana: NewPrinces acquista il brand alimentare per bambini da Kraft Heinz

Questa acquisizione è motivo di grande orgoglio ed emozione", ha dichiarato Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces. "Riportare in Italia marchi iconici come Plasmon concretizza una visione che perseguiamo da anni: costruire una multinazionale italiana capace di dare nuova vita a brand amati, profondamente radicati nell'identità del nostro Paese".



L'accordo rappresenta il completamento di un processo iniziato nel 2015 quando NewPrinces aveva già acquisito da Kraft Heinz lo stabilimento di Ozzano Taro, specializzato nella produzione di latte per neonati e prodotti con esigenze dietetiche speciali. Con questa nuova operazione, la società riunisce le principali piattaforme produttive storiche del settore, rafforzando la propria leadership nel segmento baby food e prodotti speciali in Italia e in Europa.