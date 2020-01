Piazza Affari apre in lieve rialzo: Ftse Mib +0,15%

Avvio di qualche frazione positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,15%, mentre il Ftse It All-Share un aumento dello 0,16%. Un apertura in linea con quella dei principali listini europei: Londra ondeggia attorno alla parità e segna un rialzo dello 0,06%, Francoforte apre in ribasso dello 0,09% mentre Parigi registra una crescita dello 0,02%.