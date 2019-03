Lavoro, a gennaio aumentano i contratti stabili: +110% sull'anno

Nel mese di gennaio 2019 risultano in lieve calo le conferme dei rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo (-1,2%). In crescita risultano i contratti a tempo indeterminato, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro intermittente; in diminuzione invece i contratti di somministrazione, i contratti a tempo determinato e i contratti di lavoro stagionale.



Complessivamente le assunzioni, riferite ai soli datori di lavoro privati, nel mese di gennaio 2019 sono state 604.000: sono quindi diminuite rispetto allo stesso mese del 2018 (-15%). Le cessazioni nel complesso sono state 435.000, in diminuzione rispetto a gennaio 2018 (-12,4%): a diminuire sono le cessazioni di contratti in somministrazione, di rapporti a termine e di rapporti a tempo indeterminato; a crescere sono invece le cessazioni di rapporti con contratto intermittente e di contratti in apprendistato; stabili le cessazioni di rapporti stagionali.



Oltre 200mila richieste di disoccupazione a gennaio, +13,4% - A gennaio sono arrivate all'Inps 201.267 richieste di sussidio disoccupazione (tra le quali 198.294 domande di Naspi) con una crescita del 13,4% su gennaio 2018. E' il dato più alto a gennaio negli ultimi quattro anni. A dicembre le richieste di disoccupazione erano state 127.162. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione dell'Inps che fornisce i dati solo dal 2016.