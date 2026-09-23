È forse la notizia più importante per chi teme di perdersi tra moduli, portali e scadenze: non bisogna presentare alcuna domanda. L'Inps individuerà i potenziali beneficiari utilizzando le informazioni già presenti nelle proprie banche dati e predisporrà le liste che saranno poi gestite dai Comuni. L'obiettivo dichiarato dall'Istituto è evitare di chiedere ai cittadini dati che la pubblica amministrazione possiede già. I Comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi. La procedura per gli enti locali partirà il 24 settembre, quando sarà aperto l'applicativo dedicato alla gestione delle liste dei potenziali beneficiari.