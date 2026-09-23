Inps, in arrivo 500 euro con la carta Dedicata a te: ecco a chi spettano
Nessuna domanda da presentare: i beneficiari saranno individuati direttamente attraverso le banche dati. Il primo accredito arriverà dal 4 novembre
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Il conto alla rovescia è iniziato: la carta Dedicata a te torna nel 2026 con una nuova edizione destinata a oltre 1,1 milioni di nuclei familiari in difficoltà economica. La misura prevede 1.177.597 famiglie beneficiarie e, quest'anno, cambia anche la prospettiva temporale: il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-2027. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre 2026, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. In totale, quindi, il sostegno può raggiungere mille euro per nucleo familiare nel biennio.
Non serve fare domanda
È forse la notizia più importante per chi teme di perdersi tra moduli, portali e scadenze: non bisogna presentare alcuna domanda. L'Inps individuerà i potenziali beneficiari utilizzando le informazioni già presenti nelle proprie banche dati e predisporrà le liste che saranno poi gestite dai Comuni. L'obiettivo dichiarato dall'Istituto è evitare di chiedere ai cittadini dati che la pubblica amministrazione possiede già. I Comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi. La procedura per gli enti locali partirà il 24 settembre, quando sarà aperto l'applicativo dedicato alla gestione delle liste dei potenziali beneficiari.
Chi può ricevere i 500 euro?
Il contributo è rivolto ai nuclei familiari residenti in Italia con Isee inferiore a 15mila euro. Per questa edizione sono previste specifiche priorità nella composizione del nucleo: la platea individuata dal Ministero comprende famiglie composte da almeno tre persone, con almeno un minore. Non basta, però, avere un Isee basso. La carta Dedicata a te è incompatibile con altre forme di sostegno e inclusione sociale previste dalla normativa.
Chi resta fuori?
La misura non è destinata ai nuclei che beneficiano di altri strumenti di sostegno economico incompatibili con la carta. Tra questi rientrano, secondo le regole della misura, l'assegno di inclusione, la carta acquisti e altre prestazioni di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Sono inoltre esclusi i nuclei nei quali almeno un componente percepisca alcune prestazioni previdenziali o di sostegno al reddito, tra cui Naspi, Dis-Coll e cassa integrazione, secondo quanto previsto dal decreto che disciplina la misura.
Quando arrivano i soldi?
Qui c'è una data da cerchiare in rosso: 4 novembre 2026. Da quel giorno è previsto l'accredito dei primi 500 euro sulla carta Dedicata a te. La seconda tranche, sempre da 500 euro, è invece programmata a partire da aprile 2027. Le carte sono elettroniche, nominative, prepagate e ricaricabili e vengono messe a disposizione attraverso Poste Italiane. Per chi era già beneficiario nelle precedenti edizioni, la carta può restare valida, purché il nucleo venga nuovamente inserito nelle liste.
Il 16 dicembre è la data da non dimenticare
Avere diritto alla carta non significa poterla lasciare nel portafoglio in attesa di tempi migliori. Per rendere operativo il beneficio 2026, il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2026. Chi non utilizzerà la carta entro quella data perderà il beneficio relativo all'annualità 2026. La scadenza è particolarmente importante per chi riceverà la carta nelle settimane precedenti: non sarà sufficiente essere presenti nell'elenco dei beneficiari, sarà necessario effettuare effettivamente il primo pagamento.
Cosa si può comprare con la carta?
La carta Dedicata a te nasce per sostenere la spesa alimentare delle famiglie. I 500 euro possono essere utilizzati per acquistare beni alimentari di prima necessità, secondo l'elenco previsto dalla misura. Sono previste, inoltre, iniziative di sconto dedicate ai titolari della carta: il Ministero dell'Agricoltura ha comunicato una scontistica del 15% presso gli operatori della grande distribuzione aderenti alle convenzioni, cumulabile con altre promozioni in corso.
Una sola lista per il 2026 e il 2027
Un'altra novità riguarda il meccanismo di individuazione dei beneficiari. Rispetto alle precedenti edizioni, per il biennio 2026-2027 viene prevista un'unica lista di beneficiari, valida per entrambe le annualità. In questo modo il meccanismo viene pensato su un orizzonte biennale, anche se l'erogazione economica resta suddivisa in due tranche. La misura è stata finanziata dalla legge di Bilancio 2026 con 1 miliardo di euro complessivo, 500 milioni per ciascuno dei due anni, ai quali per il 2026 si aggiungono risorse residue dell'edizione precedente.