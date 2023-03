Giorgetti: "Il sistema bancario italiano è solido"

Giancarlo Giorgetti analizza lo stato di salute delle banche italiane.

"Il governo monitora, controlla ma devo dire che il sistema bancario italiano appare solido, i problemi stanno altrove", dice il ministro dell'Economia, commentando la crisi degli istituti di credito americani ed europei. "Non trascuriamo il fatto che in un mercato globale come quello finanziario l'infezione possa dilagare, quindi quello che fa il governo con le autorità di vigilanza è stare in continuo contatto e dare un segnale di fiducia e sicurezza ai risparmiatori", conlude.