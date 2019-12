Ex Ilva, Conte: "Prevista la partecipazione di aziende pubbliche"

Il governo è pronto a tutto per l'ex Ilva, anche far partecipare le aziende pubbliche al piano di salvataggio. E' una delle ipotesi già annunciate nei giorni dopo la crisi, innescata da ArcelorMittal, e che il premier Giuseppe Conte conferma parlando con i giornalisti a Roma. "Siamo disponibili a fare la nostra parte per rendere questo progetto ancora più efficace e credibile e rendere il piano industriale ancora più sostenibile", afferma.