Le Borse europee hanno perso 240 miliardi di capitalizzazione in una sola seduta. E' la perdita virtuale basata sul calcolo della capitalizzazione delle borse del Vecchio Continente. Con i timori per la variante Delta del Covid-19, il calo del greggio per le possibili nuove restrizioni e il rischio di una fuga in avanti dell'inflazione, Milano ha ceduto il 3,34% a 23.965 punti, Parigi il 2,54% a 6.295 punti e Londra il 2,34% a 6.844 punti.