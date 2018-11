Bankitalia: la spesa media per i conti correnti sale a 79,4 euro

La spesa media di gestione di un conto corrente bancario è cresciuta di circa 1,8 euro rispetto all'anno precedente, a 79,4 euro. Lo rende noto la Banca d'Italia. La crescita, spiega Via Nazionale, deriva "dai maggiori canoni di base ed in misura minore dai maggiori canoni per le carte di credito e di debito. La componente variabile della spesa non ha subito invece variazioni di rilievo".

Nel 2017, le commissioni richieste per la messa a disposizione dei fondi, applicate sulle aperture di credito in conto corrente, sono rimaste pressoché stabili intorno all'1,6 per cento del credito accordato; le commissioni unitarie di istruttoria veloce (Civ), applicate sugli scoperti di conto sono diminuite per i conti affidati (da 25,5 a 22,4 euro), rimanendo invariate per i conti non affidati (intorno a 19,3 euro).