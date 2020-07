ArcelorMittal, Cig ordinaria prorogata per 13 settimane dal 3 agosto

ArcelorMittal ha informato i sindacati che dal 3 agosto gli ammortizzatori sociali saranno prorogati per un massimo di 8.152 dipendenti di Taranto attraverso la Cassa integrazione ordinaria per un "periodo presumibile" di 13 settimane. La procedura è stata comunicata, come prassi, 25 giorni prima della sua attuazione. E' probabile tuttavia che questo tipo di ammortizzatore sociale venga revocato e sostituito con la cassa integrazione Covid-19.