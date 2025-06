Cybercondria: malati immaginari ai tempi di Internet

CYBERCONDRIA: MALATI IMMAGINARI A CAUSA DEL WEB – La cybercondria è il particolare volto che assume l’ipocondria ai tempi di Internet: come capita a tutti gli ipocondriaci, basta un lieve malessere per temere di essere gravemente malati, o addirittura è sufficiente leggere la descrizione di una malattia per convincersi di presentarne i sintomi. La figura del malato immaginario ha antica data: oltre alla celebre commedia omonima di Molière (1673), una descrizione celebre e molto gustosa di questa fobia è presente già nel libro del 1889 “Tre uomini in barca” di Jerome K. Jerome: il protagonista racconta di essersi recato al Museo Britannico per leggere come curare una lieve indisposizione: dopo aver trovato il rimedio cercato, il personaggio comincia a sfogliare a caso le pagine del libro nel quale sono elencate in ordine alfabetico tutte le malattie conosciute. In breve tempo, il poveretto comincia con terrore ad avvertire in sé i sintomi di tutte le malattie descritte, dall’asma alla febbre tifoidea, tanto da concludere: “La sola malattia che riuscii a concludere di non avere fu il ginocchio della lavandaia”. Anche senza arrivare agli estremi descritti dalla penna felice dei grandi scrittori, il fatto di avere a disposizione una sovrabbondanza di informazioni, anche non pertinenti ma comunque capaci di sollevare ansie e timori, amplifica il fenomeno anche ai giorni nostri. Non appena ci viene diagnosticata una malattia, ci affrettiamo a cercarla in Rete, dove troviamo una grande massa di informazioni che, anziché renderci più consapevoli, ha il potere di spaventarci e, a volte, di farci dubitare della competenza del nostro medico. La cybercondria porta perciò questi soggetti a trascorrere molto tempo online alla ricerca di informazioni sulla propria salute, anche per sintomi minimi: la conclusione è che per lo più si finisce per interpretare in modo catastrofico le informazioni trovate. A questo punto l’ansia prende il sopravvento, si cerca di formulare da sé una diagnosi e ci si prescrive da sé una terapia, mettendo in dubbio le indicazioni del proprio dottore e a volte si arriva a perdere il contatto realistico con il proprio corpo.