Comfort zone: quando è utile e quando invece è meglio uscirne

Ma è davvero sempre una buona cosa lasciare lo spazio entro il quale ci muoviamo con facilità e senza ansia per affrontare l’ignoto? Come al solito, non esiste una sola risposta, ma tante diverse opzioni, da valutare caso per caso.

CHE COS’È LA COMFORT ZONE

benessere

operare senza stress,

rendimento costante

in modo sistematico

un certo sforzo emotivo

valutati

giudicati

– Mettiamo a fuoco la questione chiarendo alcuni concetti. Quando si parla di comfort zone si intende una “zona” interiore diin cui tutto è per noi familiare e conosciuto, nella quale riusciamo agenerando un livello di. Quindi, ciascuno di noi possiede una zona di conforto propria e specifica, in cui ci sentiamo sicuri e a nostro agio proprio perché la conosciamo bene. Attenzione però: uscire dalla zona di conforto non significa lanciarsi in un’avventura una tantum, come un’esperienza sportiva vacanziera o affrontare una cosa di cui abbiamo paura in una singola situazione: vuol dire, piuttosto, introdurre nelle nostre abitudiniqualcosa che di per sé ci richiede, per intraprendere qualcosa che non abbiamo mai sperimentato prima: significa, ad esempio, dedicarsi a nuove attività in settori che non ci sono noti e che forse non consideriamo a noi congeniali, nei quali saremo, con il rischio di perdere quello che già possediamo e di trovarci soli.

È UTILE LASCIARLA? –

un po’ di ansia

troppa tensione

c’è un obiettivo,

restare tranquilli

Molti studi effettuati nel Novecento hanno dimostrato chepuò migliorare la prestazione, anche seinfluisce negativamente sul rendimento: uscire dalla propria area protetta fa bene alla nostra produttività e qualche cambiamento è da incoraggiare. I fautori dell’abbandono della nostra zattera di sicurezza interiore sottolineano il fatto che senza un pizzico di rischio non c’è crescita: una cosa nuova può spaventare, ma se non sperimentiamo mai, resteremo sempre nel recinto delle nostre piccole abitudini. Una “zona pericolo” va affrontata, però, quando in fondo al percorsocome una crescita professionale ed economica, la possibilità di fare quello che abbiamo sempre desiderato o un altro progetto di questo genere, anche a lungo termine. Se non abbiamo ancora raggiunto una valida motivazione o la consapevolezza che è venuto il momento di cambiare, non c’è nulla di male neldove ci sentiamo più a nostro agio.

CHI LASCIA LA VECCHIA STRADA PER LA NUOVA…

sforzo eccessivo,

piccoli spazi che possiamo gestire tutti i giorni,

ampliando la nostra area sicura

poco per volta.

- sa quel che lascia e non quel che trova, dice il proverbio. Se lo sforzo e la fatica di lasciare il nostro caldo e confortevole nido ci appare come unose immaginiamo di avere l’ansia per compagna quotidiana e questo ci sembra uno scotto insopportabile da pagare, non occorre atteggiarci super-eroi a tutti i costi. Anche ai margini della nostra comfort zone esistono deiconquistando ePerché lo scopo è proprio questo: ingrandire la zona in cui ci sentiamo sereni a piccoli passi, spostando il nostro limite un po’ più in là ogni giorno, senza fare un solo grande balzo. In questo modo ci sentiremo a nostro agio in un numero sempre maggiore di situazioni e diventeremo capaci di padroneggiarle con sicurezza.

UN VENTAGLIO DI NUOVE POSSIBILITÀ

essere più compiacenti

– Abbandonare, sia pure con le dovute cautele, la nostra zona di sicurezza, significa innanzi tutto scoprire che intorno a noi esistono molte più soluzioni e possibilità di quanto non avremmo immaginato. Restare appiattiti sulle nostre consuetudini, alla lunga, ci spinge invece acon il nostro rendimento e ad accontentarci di quello che già possiamo fare: quando abbiamo scoperto che una soluzione funziona, preferiamo ripeterla ancora e ancora, piuttosto che prenderci il rischio di aprire una strada nuova che non sappiamo dove porterà. Occorre dire che questa naturale “pigrizia” ha radici profonde e addirittura ancestrali: il nostro cervello in condoni di stress consuma molta più energia di quanto non accada in uno stato di riposo: l’evoluzione ha insegnato a risparmiare risorse quando questo è possibile e quindi ci spinge a ripetere uno schema collaudato piuttosto che inventarne sempre uno nuovo.

COME ABBANDONARE LA COMFORT ZONE (SENZA SOFFRIRE TROPPO)

- un passo alla volta:

- procediamo per gradi:

- prendiamoci il tempo per ragionare:

- meglio in compagnia:

- guardiamo dentro di noi:

– Insomma, uscire dal nostro bozzolo confortevole, a meno che la cosa non ci procuri stress eccessivo, può essere utile e persino doveroso, almeno di tanto in tanto. Per farcela, anche se dentro di noi odiamo i cambiamenti, possiamo procedere così:accettiamo piccoli cambiamenti come provare un itinerario nuovo per andare al lavoro, un ristorante diverso o una lezione di prova in uno sport o in un’attività hobbistica;senza improvvisarci super-eroi: non ci costringe nessuno, le motivazioni sono solo nostre;istintivamente seguiremmo sempre la solita strada, ma pensandoci su potremmo scoprire tanti buoni motivi per cambiare;il fatto di affrontare una novità potenzialmente stressante con un amico o un compagno può rendere più accettabile il margine di rischio che ci crea ansia;prendiamo atto delle “astuzie” che cerchiamo di mettere in atto per sottrarci al cambiamento. Alla fine, ne guadagnerà anche la nostra autostima.