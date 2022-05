Gli sport che ci regalano distensione e buon umore

L’attività fisica libera, gli ormoni del buon umore , e contribuisce efficacemente a ridurre i livelli di, sostanze presenti nel sangue quando siamo sotto pressione e responsabili a loro volta di un circolo vizioso nocivo per la salute. Ciascuno però ha la sua ricetta nella scelta del fitness: faremo bene ad assecondare queste preferenze dato che praticare uno sport che ci diverte è la migliore garanzia di mantenere nel tempo l’assiduità necessaria a goderne i benefici. C’è chi, per combattere lo stress, lo “brucia” letteralmente, cone chi invece preferisce discipline che coinvolgono in armonia, come lo yoga e il pilates. Ciascuna ha una sua validità ed efficacia, ricordando che, soprattutto, l’importante è muoversi.

ALTA INTENSITÀ –

Total body

attività HIIT (High Intensity Interval Training)

Crossfit

spinning

jogging

allenarsi all’aperto

essere in buona salute

Gli allenamenti ad alta intensità sono perfetti per chi sta bene quando si trova in movimento e gode della sana stanchezza muscolare che si prova al termine del workout. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: ci sono gli allenamenti chiamati “”, proposti dalle palestre, oppure leche alternano picchi di moto a momenti meno serrati di recupero attivo; e poi il, lo, ma anche il banalenel parco dietro casa. Se scegliamo una di queste attività, ricordiamoci che non siamo in competizione con i nostri compagni di allenamento, ma stiamo lavorando per noi stessi. In linea di massima, meglioanziché nel chiuso della palestra: l’aria aperta e soprattutto la luce solare sono un aiuto importante nella regolazione degli ormoni del buon umore. Mentre ci alleniamo, concentriamo tutta la nostra attenzione sulla corretta esecuzione dei movimenti e sull’impegno muscolare richiesto: i pensieri negativi scompariranno nel giro di pochi minuti. Prima di cominciare la nostra attività, accertiamoci però die sottoponiamoci a una visita medico sportiva, come peraltro è richiesto da tutte le palestre.

BASSA INTENSITÀ

rallentare

staccare la spina

yoga

pilates,

yoga

– Corriamo già tutto il giorno e la nostra necessità è soprattuttoe, possibilmente,almeno per un breve intervallo: in questo caso le attività che fanno per noi sono le discipline dolci, che rimettono in movimento il corpo, ma con delicatezza. Lo, ilma anche le passeggiate all’aria aperta possono fare al caso nostro, magari alternando tra loro le diverse discipline. In molti casi è possibile scegliere tra diverse varianti di questi stessi fitness: il pilates, ad esempio, può essere declinato in vari modi: ci sono i corsi in cui si insiste maggiormente sulla respirazione e sul controllo della postura, mentre in altri casi le lezioni possono diventare decisamente più “muscolari” con esercizi anche molto intensi fino ad arrivare al , ottimo anche come disciplina bruciagrassi per chi vuole perdere un po’ di peso. Lo stesso vale per lo: può essere praticato in modo statico, concentrandosi soprattutto sulla respirazione e sull’esplorazione della calma interiore, come accade con lo Yin Yoga, oppure in modo più dinamico, puntando sulla resistenza muscolare e sulla flessibilità, come ad esempio nella pratica Ashtanga. In questi casi, solo l’esperienza diretta può farci scegliere la variante più adatta a noi e alle nostre esigenze.

UNA VIA DI MEZZO

camminata sportiva

nordic walking,

bicicletta

nuoto

l’aquagym

l’hydrobike

water trekking

water-pole:

danza

ballo

– Chi desidera una specie di livello intermedio tra le due intensità, ovvero desidera impegnare la muscolatura ma senza ammazzarsi di fatica tra bilancieri e step, ci sono la classica(a una velocità di almeno 6 km all’ora) e ilche ha il vantaggio di far lavorare anche la superiore del corpo grazie all’azione dei bastoncini. Anche una bella pedalata inpuò fare al caso nostro: l’importante è arrivare a impegnare il fisico al punto da riuscire ad allontanare i pensieri negativi dalla mente. Il fatto di muoversi all’aria aperta ci porta a concentrarci sul paesaggio, traendone ispirazione e sollievo, mentre i saggi solari esercitano la loro benefica azione come modulatori dell’umore. Chi ama l’acqua può dedicarsi al, avendo cura di mantenere un ritmo sostenuto, almeno a intervalli; in alternativa ci sono i classici fitness acquatici, come, il(il tapis roulant in versione acquatica e il divertentissimoci si allena con un palo simile a quello della pole dance, ancorato al fondo della piscina con apposite ventose, utilissimo per un lavoro molto intenso soprattutto sugli addominali. Infine, lae il, nelle diverse varianti, dal ballo liscio alla zumba: si tratta di un’attività aerobica, bruciagrassi, molto divertente e ottima per una vera iniezione di buon umore ed di energia positiva