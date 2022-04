Fitness: come mangiare se ci alleniamo in pausa pranzo

In questo caso però ci troviamo davanti alla difficoltà di organizzare il pasto del mezzogiorno in modo equilibrato e completo, senza appesantirci troppo prima del workout , ma con le giuste scorte di energia per ottenere il massimo dalla nostra sessione in sala fitness . Ecco allora qualche suggerimento per organizzare pasti e spuntini ad hoc.

A CIASCUNO IL SUO

pasti pre e post allenamento

caratteristiche individuali:

amatoriale

– Occorre innanzi tutto precisare che la composizione ideale deiè strettamente legata ala quantità di energia di cui abbiamo bisogno dipende dalle nostre caratteristiche fisiche, dal tipo di workout che ci accingiamo ad affrontare, dagli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere (potenziamento muscolare, bruciare grassi o altro ancora). Partiamo inoltre dalla premessa che le indicazioni che seguono sono rivolte a chi svolge attività fisica a livello: chi pratica sport a livello agonistico o addirittura professionale di solito è seguito da trainer specializzati e quindi ha tutte le informazioni che fanno al caso suo. I consigli e i suggerimenti che seguono sono perciò norme generali di sana alimentazione, che ciascuno può sperimentare e adattare alle proprie esigenze.

MAI SALTARE IL PASTO –

spuntino di metà mattina,

circa tre ore,

Rinunciare completamente al pranzo è

un errore

Se ci si allena durante l’intervallo per il pranzo occorre pianificare con cura pasti e spuntini in base ai propri ritmi quotidiani. Sicuramente non va bene arrivare in palestra dopo un pasto completo, ma è altrettanto controproducente allenarsi a digiuno da ore, specie se ci siamo concessi una prima colazione frugale. Sì, dunque, a unoa base di frutta e qualche biscotto secco, e a un pranzo leggero ad allenamento concluso. Se invece decidiamo di anticipare il pranzo e allenarci nelle prime ore del pomeriggio, ricordiamo che, in linea di massima, tra l’ultimo pasto completo e il workout devono trascorrereper dar modo allo stomaco di completare la digestione. Se il periodo di digiuno è più lungo, invece, il rischio è quello di trovarsi a corto di energia a metà allenamento.da non commettere: il digiuno prolungato non aumenta affatto i benefici dell’allenamento e non ci aiuta a perdere peso: avrà solo l’effetto di farci arrivare affamati al pasto successivo, spingendoci a mangiare di più.

GLI SPUNTINI PRE ALLENAMENTO –

A metà mattina

spuntino leggero,

piscina

Se abbiamo fatto colazione alle 8 del mattino e vogliamo allenarci alle 13, le 11 sono il momento ideale per consumare uno snack. Dato che il tempo impiegato per assimilare le scorte energetiche è strettamente legato all’indice glicemico dei cibi che consumiamo, meglio privilegiare alimenti a basso indice, ovvero che rilasciano energia in modo lento e graduale.può essere utile un mix di proteine e carboidrati, ad esempio uno yogurt con un frutto e qualche biscotto. Unoa base di qualche cracker, oppure una mela, può essere consumato fino a 30 minuti prima dell’allenamento. Prestiamo la massima cautela a quello che mangiamo se il nostro workout si svolge in(nuoto o acquagym): in questo caso è fondamentale che lo stomaco non sia impegnato nell’attività digestiva per scongiurare il rischio di pericolose congestioni.

DOPO IL WORKOUT –

regole della sana alimentazione

una dieta ipocalorica

Per tutti gli altri,

Ci sono sportivi che preferiscono aspettare un po’, dopo l’allenamento, prima di pranzare, ma di solito si consiglia, soprattutto a chi fa sport amatoriale, di consumare il pranzo subito dopo la fine del workout, per gestire al meglio il recupero e l’assimilazione dei carboidrati. Lesono sempre valide e, nelle situazioni normali, sono sufficienti per comporre un pasto equilibrato e vario. È falso che, mangiare al termine di un allenamento vanifichi il lavoro compiuto: certo, l’abbuffata libera non è opportuna, ma è altrettanto indispensabile, dopo la palestra, sostenere le riserve energetiche dell’organismo per non incorrere in inconvenienti sgradevoli. Se stiamo seguendooccorre chiedere al nutrizionista l’adattamento del piano alimentare nelle giornate in cui ci dedichiamo allo sport.dato che l’attività fisica, specie quella aerobica e ad alta intensità fa consumare le riserve di zuccheri, il pasto di “ricarica” più adatto è a base di carboidrati, come pasta o riso, meglio se integrali, e verdura. Va bene però anche un mix equilibrato di carboidrati e proteine, soprattutto carne bianca, pesce o uova, e verdure di stagione.

IDRATAZIONE –

Se abbiamo sudato molto è indispensabile reintegrare al più presto i liquidi persi durante l’allenamento. Per gli sportivi amatoriali è sufficiente la semplice acqua minerale, senza ricorrere ad integratori salini o a energy drink. Una bottiglietta d’acqua dovrebbe seguirci anche durante il workout, per reidratarci anche mentre l’allenamento è in corso. Meglio evitare le bevande zuccherate, per limitare l’introduzione di calorie, e quelle alcoliche, il cui contenuto di etanolo interferisce con la sintesi proteica e quindi il processo di riparazione delle microlesioni muscolari provocate dall’allenamento.