Tarocchi, l’Arcano n. 5: il Papa e la saggezza

La simbologia del Papa ha un forte richiamo spirituale e, infatti, il Papa viene raffigurato con un bastone che unisce il Cielo e la Terra, il Sacro e il Profano, l’Umano e il Divino. Viene raffigurato come una figura molto autorevole, forte e decisa, seduta su un trono. Indossa le vesti di un Sacerdote e ne incarna i poteri. È una figura saggia, illuminata.



Spetta a lui il compito di dare la “benedizione” alle situazioni per cui si sta chiedendo un consulto ai Tarocchi. Essendo una figura maschile, è una carta d’azione ma, a differenza dell’Imperatore, il Papa ha una legge divina da seguire e da far rispettare per realizzare un progetto.



In un consulto tarologico, questa carta potrebbe rappresentare anche la figura di un guru o di un maestro che ha (o avrà presto) un ruolo importante nella vita del consultante. Si tratta di una Guida, un uomo sapiente che “conosce le leggi” e ha la capacità di saper trasmettere il suo sapere ai discepoli.



Può anche rappresentare una persona che, sul lavoro o in qualche altro contesto della vita, ricopre un ruolo gerarchico più alto del nostro. Tutto dipende dalla domanda che viene posta al nostro mazzo di tarocchi o all’interpretazione che il cartomante a cui ci rivolgiamo ritiene più adeguata in quel determinato momento.



In alcuni casi può rappresentare anche la figura di colui che unisce in matrimonio. Se esce rovesciato potrebbe quindi indicare che i tempi per questa unione non sono ancora maturi.