Astrologia: la visione del mondo del Gemelli

Non è inquietudine, ma sete: di sapere, di capire, di mettere in relazione ciò che sembra distante. I Gemelli non sopportano la noia, l’immobilismo, la rigidità. Amano i contesti fluidi, dove il pensiero può espandersi senza vincoli. Per loro apprendere è vivere. Cambiare idea non è incoerenza, ma segno di intelligenza. Sono attratti da ciò che è nuovo, brillante, stimolante. Un libro, un viaggio, una nuova amicizia possono rivoluzionare la loro visione del mondo in un attimo.