Astrologia: i Pianeti dei Gemelli 

Nel cerchio dello Zodiaco , i Pianeti sono disposti nei dodici Segni Zodiacali in modo da svolgere diverse funzioni in ciascuno di essi. Ci sono Pianeti che in un Segno esprimono al meglio le loro qualità e in un altro non riescono invece ad esprimere pienamente la loro simbologia. Per ogni Segno Zodiacale esiste un Pianeta che si trova in domicilio, esaltazione, caduta ed esilio. Nella posizione di domicilio ed esaltazione i Pianeti esprimono al massimo le loro energie. Invece, in caduta e in esilio, tendono ad emergere soltanto le caratteristiche più ombrose di quel Pianeta. I Pianeti del Segno Zodiacale dei Gemelli sono i seguenti:

Domicilio - Mercurio, il Pianeta della comunicazione, non poteva che trovare il suo domicilio nel Segno dei Gemelli (ma anche in quello della Vergine). In questo Segno riesce ad esprimere la sua velocità di movimento, sia nel corpo che nella mente. È Mercurio il responsabile delle idee in continuo fermento, ma anche dell’incostanza tipica dei Gemelli.



Esaltazione - Secondo alcuni studi astrologici, Plutone trova la sua esaltazione nel Segno dei Gemelli. Il Pianeta del potere, degli eccessi, del “tutto bianco o tutto nero” si trova a suo agio in un Segno bipolare, che contiene in sé tutto e il contrario di tutto. In questo Segno Plutone riesce ad esprimere al meglio anche la sua teatralità (parliamo proprio di maschere che vengono indossate quotidianamente dagli individui).



Esilio - Può essere molto curioso e interessante scoprire che Giove si trovi in esilio nel Segno dei Gemelli. Il Pianeta della grande fortuna non riesce a trovare modo di espandersi in un Segno sempre in movimento. Giove è troppo buono per trovarsi a suo agio nel Segno in cui ha il suo domicilio il truffaldino Mercurio. Questo ruolo di esilio potrebbe ben rappresentare la mancanza di fiducia in se stessi che a volte tendono a nascondere i nativi dei Gemelli.



Caduta - Non ci sono Pianeti che, secondo gli studi attuali, vengono considerati in caduta nel Segno dei Gemelli.