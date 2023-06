Astrologia: pregi e difetti dei Gemelli

PREGI - Tutti sanno quanto sia intelligente il Segno dei Gemelli e, anche chi non lo stima, apprezza i suoi ragionamenti brillanti e spesso geniali. È una persona curiosa, vivace e affascinante. Quando parla, riesce a conquistare tutti con il suo tono di voce squillante e persuasivo. Può affrontare qualsiasi argomento in modo originale e divertente. Ama scherzare, giocare e divertirsi anche in compagnia di persone che conosce da poco tempo.



Sa comunicare le sue idee in modo efficiente e riesce ad insegnarlo pure alle persone che collaborano con lui. Non si annoia mai e ha tantissimi hobby e interessi diversi, che stimolano il suo lato intellettuale. Dà sempre l’aria di essere più giovane della realtà e si aiuta scegliendo look giovanili e alla moda. Sa esattamente cosa fare per far sentire il partner speciale e le sue sorprese non vengono scoperte tanto facilmente.

DIFETTI - Il Gemelli viene riconosciuto e spesso criticato come l’eterno Peter Pan dello Zodiaco. A volte, infatti, si comporta in modo infantile e immaturo, facendo dispetti a chiunque osi esprimere delle opinioni diverse dalle sue. I suoi capricci sono molto fastidiosi, ma bisogna ammettere che il più delle volte gli consentono di ottenere quello che vuole.



Tocca al Gemelli anche l’accusa di essere insensibile quando sparisce improvvisamente dalla vita delle persone che gli hanno voluto bene e che soffrono per il suo repentino e ingiustificabile allontanamento. Quando torna, (il Gemelli torna sempre) lo fa senza vergogna e pretende di ricevere attenzione e ascolto dai suoi ex amici o amanti. Non è sempre una persona affidabile e quando fa una promessa capita che non la mantenga. Ogni tanto si dimentica che non bisognerebbe giocare coi sentimenti altrui.