Astrologia, Tema Natale: Venere, Marte, Lilith e l’eros

Uno degli argomenti che incuriosiscono maggiormente i lettori, sia in Astrologia che in tanti altri settori, è indubbiamente il sesso . Spesso infatti si cerca di approfondire le proprie conoscenze per scoprire qualcosa in più sull’eros e su come può essere vissuto da noi o dalle persone per cui proviamo un certo interesse. Nello studio del Tema Natale è sicuramente possibile analizzare alcuni tratti caratteristici dell’individuo che lo portano a vivere l’eros in un modo piuttosto che in un altro.

Per un’interpretazione approfondita è necessario avere una visione globale di tutto il Cielo Natale, ma ci sono indubbiamente dei Pianeti che, più di altri, ci possono rivelare qualcosa di significativo.



Uno tra questi è sicuramente Venere, che ci rivela il modo d’amare di una persona e i suoi gusti, quindi quello che le piace e quello che non le piace. Una Venere in Toro, Segno in cui Venere è in domicilio, ama ad esempio in modo carnale e intenso, con l’intento di dare piacere anche al partner, con generosità e abbondanza.



Un altro dei Pianeti da studiare è Marte, che rappresenta proprio l’istinto sessuale e in un Tema Natale maschile può dare indicazioni sul membro genitale dell’uomo. Se, per esempio, Marte si trova in aspetto di congiunzione con Giove, le dimensioni del membro maschile potrebbero essere abbondanti. Si tratta però di caratteristiche generali, che dovrebbero sempre essere confermate dallo studio del Tema Natale nel suo insieme.



Anche Lilith, la Luna nera, ci aiuta a capire come viene vissuta la sessualità e dalla sua posizione all’interno del Tema Natale si possono spesso scoprire alcune perversioni o alcune abitudini sessuali alle quali non si può assolutamente rinunciare.



Studiare questi Pianeti in base al Segno e la Casa Astrologica in cui si trovano e gli aspetti che formano tra di loro e con altri Pianeti nel Tema Natale può essere eccitante e divertente, ma è sempre meglio non lasciarsi condizionare e verificare tutto con la propria esperienza.