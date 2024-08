Astrologia, i Luminari: simbologia del Sole e della Luna

In Astrologia, il Sole e la Luna sono noti come i "Luminari", i due corpi celesti che illuminano il cielo giorno e notte. Questi astri rivestono un'importanza fondamentale, rappresentando i pilastri della nostra esistenza: l'identità e l'anima. I Luminari, il Sole e la Luna, sono fondamentali per comprendere la nostra natura più profonda e la nostra espressione nel mondo. Il Sole ci parla del nostro io e del nostro scopo, mentre la Luna ci connette con le nostre emozioni e il nostro subconscio. Insieme, ci guidano nella scoperta di chi siamo e di cosa abbiamo bisogno per sentirci completi. La comprensione dei Luminari è essenziale per un quadro completo e profondo della nostra personalità e del nostro cammino di vita.