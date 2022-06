Astrologia: Tema Natale, la Luna nei Segni di Terra

Il ruolo della Luna è importantissimo nei temi femminili e in quelli maschili dà indicazioni molto importanti sul modello di donna che si ha come riferimento. Potrebbe addirittura essere interessante, quando ascoltiamo l’oroscopo alla radio o lo leggiamo sui giornali e sul web, leggere per curiosità cosa accadrebbe se il nostro Segno fosse quello in cui si trovava la Luna quando siamo nati.

All’interno di un Tema Natale, la Luna può quindi occupare i 12 segni dello Zodiaco ed è interessante studiarne il significato a seconda dell’elemento che la ospita:

Fuoco, Terra, Aria o Acqua.

Toro, Vergine bCapricorno.

Ci soffermiamo sul significato della Luna nei Segni di Terra:



La Luna, che rappresenta l’

archetipo della donna

Toro

in astrologia, si trova a suo agio in un Segno femminile come il. Qui esprime appieno la simbologia di madre protettiva, che si occupa di nutrire i suoi figli. La Luna in Toro è godereccia, ha bisogno di comfort nella sua vita e necessità stabilità anche a livello emotivo. Ama i piaceri della buona tavola ed è magica nell’eros.



Il

Segno della Vergine

ha troppe regole per la Luna, che ha sempre il bisogno di mostrare le sue emozioni. E così, in questa posizione la Luna può segnalare che ci saranno privazioni o limiti che l’individuo si autoimporrà, spinto dalla convinzione che sia giusto mantenere una certa disciplina. Le donne con la Luna in Vergine sono molto critiche verso le imperfezioni del loro corpo.



Infine, il

Capricorno

appare troppo freddo per ospitare la Luna, che qui non riesce proprio a manifestare la sua natura. Ci ritroviamo di fronte ad individui che hanno grosse difficoltà di espressione delle loro emozioni e che, molto spesso, hanno ricevuto un’educazione molto rigida. La donna viene vista come una figura forte e severa, come probabilmente è stata la propria madre. La figura della nonna può essere importante.