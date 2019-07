Astrologia: gli Aspetti tra il Sole e la Luna nel Tema Natale

Nello studio del proprio Tema Natale, l’analisi e l’interpretazione del Sole e della Luna (che vengono chiamati i due luminari) è molto importante per capire quali siano le caratteristiche principali dell’individuo. Il Sole in Astrologia simboleggia il principio maschile , la figura paterna, il proprio io, quello che si è, il mondo esteriore, la propria essenza. Viceversa, la Luna simboleggia il principio femminile, la figura materna, il proprio inconscio, la parte più sensibile e profonda, il mondo interiore.

Quando nel Tema Natale questi due Pianeti formano degli aspetti armonici tra di loro, significa che conscio e inconscio sono in equilibrio e la persona non ha problemi nel manifestare esteriormente le proprie emozioni. Se invece l’aspetto è disarmonico, potrebbero esserci dei conflitti interiori perché lo stile di vita potrebbe andare in contrasto con i bisogni più intimi dell’individuo.



Che aspetti si possono formare tra il Sole e la Luna?



Congiunzione: si verifica con il novilunio. Infatti, la Luna è nuova quando si trova nello stesso Segno del Sole. La congiunzione non è considerato né armonico né disarmonico come aspetto. Sicuramente si avrà a che fare con una persona emotivamente instabile, con tante energie “nuove” da orientare.



Sestile e Trigono: il sestile si verifica quando i due pianeti distano 60 gradi l’uno dall’altro, il trigono invece 120 gradi. Sono aspetti armonici e di conseguenza rendono il nativo una persona equilibrata, affascinante, magnetica. Il rapporto coi genitori dovrebbe essere buono, né troppo morboso né troppo complesso. Il trigono rende l’aspetto più significativo del sestile.



Quadrato e Opposizione: il quadrato si verifica quando la distanza tra i due pianeti è 90 gradi, l’opposizione invece 180. Portano rapporti difficili con la famiglia, grandi divergenze tra influenza paterna e materna. Vale la pena ricordare che l’opposizione si verifica quando la Luna è Piena e, secondo alcune teorie, potrebbe risvegliare paure inconsce dell’individuo o lati della personalità difficili da accettare.