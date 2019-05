Astrologia: l’Ascendente Gemelli per i 12 Segni

L’Ascendente continua ad essere uno dei fattori del Tema Natale che riscuote più successo tra chi decide di approfondire la conoscenza di sé attraverso l ’Astrologia. A prescindere dal Segno Zodiacale sotto il quale siamo nati, in base alla data, all’orario e al luogo di nascita, possiamo risalire al nostro Ascendente , che rappresenta quello che di noi mostriamo agli altri. Dopo aver approfondito il significato dell’Ascendente in Ariete e in Toro per i dodici Segni, è il momento di scoprire cosa può simboleggiare l’Ascendente Gemelli per ogni Segno.

ARIETE ASCENDENTE GEMELLI - L’Ascendente Gemelli spinge l’Ariete a ragionare di più, anche se in maniera superficiale. Può sicuramente portare irrequietezza nell’individuo che lo possiede.



TORO ASCENDENTE GEMELLI - La concretezza del Toro e l’estrosità del Gemelli si fondono insieme creando un mix vincente. Finalmente il Toro abbandona la sua pigrizia (almeno in parte).



GEMELLI ASCENDENTE GEMELLI - Si è soliti dire che il Gemelli sia un Segno bipolare. In questo caso l’individuo deve convivere con quattro personalità diverse che lo abitano.



CANCRO ASCENDENTE GEMELLI - Il Cancro e il Gemelli hanno una natura molto diversa e potrebbe essere fonte di stress far convivere l’eccessiva sensibilità del Cancro con la leggerezza dell’Ascendente Gemelli.



LEONE ASCENDENTE GEMELLI - L’Ascendente Gemelli è in grado di rendere il nativo del Leone ancora più egocentrico di quanto già non sia per sua natura. Grande propensione per l’arte.



VERGINE ASCENDENTE GEMELLI - Mercurio fa da sovrano nella vita di un individuo con questa combinazione astrologica. Le parole chiave sono movimento e intelletto.



BILANCIA ASCENDENTE GEMELLI - L’elemento Aria accomuna il Segno del Sole e dell’Ascendente, rendendo il nativo allegro, vivace, ironico, spensierato e talvolta un po’ superficiale.



SCORPIONE ASCENDENTE GEMELLI - Sia lo Scorpione che il Gemelli colorano la personalità in maniera molto incisiva. Questa combinazione rende il nativo astuto, strategico e bugiardo.



SAGITTARIO ASCENDENTE GEMELLI - Mettere a tacere un individuo del Sagittario con l’Ascendente in Gemelli è una missione impossibile. Curiosità a 360 gradi.



CAPRICORNO ASCENDENTE GEMELLI - L’Ascendente Gemelli rende il nativo del Capricorno meno rigido e fermo sulle sue idee. È una combinazione molto promettente sul lavoro.



ACQUARIO ASCENDENTE GEMELLI - I valori di indipendenza e libertà dell’Acquario vengono esaltati da questo Ascendente, che rende il nativo molto brillante e spesso geniale. La vita sentimentale però è problematica.



PESCI ASCENDENTE GEMELLI - È meglio non aspettarsi costanza o coerenza da questa combinazione astrologica. Il punto forte del nativo potrebbe essere la fantasia insieme all’immaginazione.