Oroscopo: le buone e le cattive abitudini dei 12 Segni

ARIETE

Abitudine da eliminare: Indubbiamente le stelle ti suggeriscono di eliminare il brutto vizio che hai di litigare con tutti e polemizzare per qualsiasi cosa, anche se non ti riguarda direttamente. In questo modo rischi di metterti contro persone potenzialmente pericolose.

Abitudine da introdurre: Per nutrire la mente, è necessario che ti sforzi di leggere. Non serve leggere trattati di fisica quantistica o saggi da cinquecento pagine. È sufficiente dedicarsi ogni giorno a qualche paginetta di un romanzo scelto con tanta cura e intelligenza.



TORO

Abitudine da eliminare: Se vuoi ritrovare una perfetta forma fisica prima delle vacanze estive, devi assolutamente perdere l’abitudine di mangiare cibo-spazzatura. Anche se sei una persona golosa, cerca almeno di badare alla qualità di tutto quello che metti in bocca.

Abitudine da introdurre: La pigrizia è spesso uno dei tuoi più grandi limiti. Le stelle ti suggeriscono di introdurre l’abitudine di fare sport e attività fisica, almeno un’ora per tre volte alla settimana. È utile anche al tuo umore e non soltanto per perdere qualche taglia.



GEMELLI

Abitudine da eliminare: Molto spesso non sai darti limiti e, anche se il tuo corpo ti implora di non farlo hai la tendenza ad abusare di fumo o alcool. Sono delle abitudini che devi assolutamente eliminare o almeno cercare di ridurre. Fallo per il tuo benessere e la tua salute.

Abitudine da introdurre: Non aspettare di sentirti poco in forma per introdurre tra le tue abitudini una sana alimentazione. Sforzati di integrare i tuoi pasti con frutta e verdure di stagione. Potresti sperimentare tante ricette gustose, fantasiose e super colorate.



CANCRO

Abitudine da eliminare: Gli Astri ti invitano a smettere di curiosare come se fossi un agente dell’Fbi sui profili social delle persone che conosci. Puoi serenamente fare a meno di conoscere le abitudini e usanze di tutti gli antenati e parenti della persona che ti piace.

Abitudine da introdurre: Per migliorar la tua autostima ed evitare di avere una visione pessimistica della vita, potresti adottare l’abitudine di ripetere ogni giorno dei pensieri positivi che ti facciano sentire in grado di compiere qualsiasi cosa, anche i miracoli.



LEONE

Abitudine da eliminare: Le stelle ti esortano ad evitare un linguaggio scurrile (che consiste nel fare un uso eccessivo delle parolacce), anche quando qualcuno ti fa oggettivamente perdere la pazienza. Non vuoi dare un’immagine di te come di una persona rozza e maleducata, giusto?

Abitudine da introdurre: Per dare libero sfogo alla tua innata generosità, potresti inserire nelle tue giornate l’abitudine di fare beneficenza. Scegli qualche associazione con cui collaborare oppure, di settimana in settimana, vai alla ricerca di qualcuno che abbia bisogno di te.



VERGINE

Abitudine da eliminare: L’abitudine principale che dovresti eliminare per vivere una vita più rilassante e in armonia con l’ambiente che ti circonda e quella di criticare gli altri. Prova a resistere, anche quando vedi grosse imperfezioni nelle persone che hai davanti.

Abitudine da introdurre: Le stelle ti suggeriscono di inserire nella tua vita l’abitudine ad approfondire lo studio di tematiche che generalmente tendi ad ignorare perché ritenute poco logiche o razionali da tutti. Espandere la propria mente è sinonimo di grande intelligenza.



BILANCIA

Abitudine da eliminare: La tua fissazione per la forma fisica e l’aspetto estetico delle persone è un’abitudine che ti fa sperperare invano tanta energia. Potresti almeno fare il tentativo di rinunciarci e guardare oltre quelle che sono le apparenze. Non è semplice per te.

Abitudine da introdurre: Una delle abitudini più difficili, ma indispensabili per la tua crescita personale potrebbe essere quella di prendere almeno una decisione al giorno. Prendi nota in un taccuino di tutte le scelte che riesci a compiere e celebra il tuo miglioramento.



SCORPIONE

Abitudine da eliminare: L’abitudine a cui le stelle ti suggeriscono di rinunciare è quella di raccontare bugie. Non hai bisogno di mentire agli altri per giustificare le tue azioni. Hai coraggio a sufficienza per prenderti la responsabilità di tutto ciò che dici o che fai.

Abitudine da introdurre: Una sana abitudine da introdurre nella tua vita potrebbe essere quella di metterti dei soldi da parte. È sufficiente una piccola somma ogni mese per racimolare il denaro sufficiente per poi concederti qualche sfizio o capriccio in più del solito.



SAGITTARIO

Abitudine da eliminare: Le stelle ti esortano ad abbandonare l’abitudine di passare troppe ore al telefono. È possibile che sia necessario raccontare così tante cose ad amici e conoscenti? E se ti ascoltassero soltanto per buona educazione e non per interesse? Pensaci.

Abitudine da introdurre: Per ritrovare un buon equilibrio psichico e fisico, la migliore abitudine da introdurre nella tua vita potrebbe essere quella di meditare e ricercare il silenzio. Sforzati di farlo almeno per qualche minuto ogni giorno e osserva la differenza.



CAPRICORNO

Abitudine da eliminare: L’abitudine che dovresti assolutamente eliminare è quella di non rispondere ai messaggi che amici, parenti o amanti ti mandano come gesto di affetto o tenerezza nei tuoi confronti. Evita di dare un’immagine di te così tanto fredda e distaccata.

Abitudine da introdurre: Gli Astri ti consigliano di inserire un’abitudine per cui fai sempre molta fatica, ossia quella di sforzarti di essere più affettuosa e dare almeno un bacio o un abbraccio al giorno alle persone a cui vuoi bene. Non fuggire dal contatto fisico.



ACQUARIO

Abitudine da eliminare: Le stelle ti invitano ad abbandonare l’abitudine di trascorrere troppe ore di fronte al computer o al cellulare. Non importa se ci stai per lavorare o per studiare. È necessario che ti dia un limite di tempo perché anche la tua vista potrebbe risentirne.

Abitudine da introdurre: Una corretta abitudine che potresti inserire nelle tue giornate è quella di fare passeggiate in mezzo alla natura oppure coltivare dei fiori nel tuo giardino o nella tua terrazza. Lasciati inebriare dai dolci profumi e dai colori che ti circondano.



PESCI

Abitudine da eliminare: Una delle abitudini a cui sarebbe opportuno porre rimedio è sicuramente quella di presentarti in ritardo ai tuoi appuntamenti. Non è possibile che tu non riesca mai ad essere puntuale. Potresti provar a sincronizzarti con le lancette del tuo orologio.

Abitudine da introdurre: Per te non è facile introdurre delle nuove abitudini nella routine del quotidiano, ma si rende necessaria quella di mettere ordine tra i tuoi documenti. Soltanto in questo modo puoi riuscire a gestire al meglio le tue tante pratiche burocratiche.