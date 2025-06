Genitori, ecco le cinque frasi da non dire mai ai figli

Non esistono genitori che non abbiano mai detto questa frase ai propri figli: "Quante volte devo dirtelo?". Ebbene, secondo la Raouda, invece che porre una domanda, sarebbe meglio dire: "Te l'ho chiesto un paio di volte. Aiutami a capire cosa ti rende le cose difficili". Perché la domanda può essere avvertita come frustrante per il bambino, come se intenzionalmente non volesse fare quello che gli chiedono mamma e papà. Mentre potrebbe semplicemente essere in difficoltà a comportarsi in una certa maniera. Invece, l'espressione suggerita dalla psicologa infantile "invita a risolvere i problemi anziché dare la colpa, e questo va alla radice del problema".