Litigi di coppia: l’importanza dei primi 3 minuti e perché si discute più spesso

TRE MINUTI FATIDICI - La primissima fase in cui si instaura il litigio sembra essere cruciale. Così almeno sostengono gli studiosi della Toronto Metropolitan University, i quali hanno condotto un'indagine, pubblicata sulla rivista scientifica “Journal of social and personal relationship”, che ha esplorato il mondo litigarello di 139 coppie, analizzando il modo in cui erano gestiti i conflitti, registrando i comportamenti dei partner durante le discussioni e indagando sul modo in cui le baruffe influivano sulla qualità del rapporto. Gli studiosi hanno concluso che, con l'eccezione delle relazioni tossiche, è possibile trovare un modo per aiutare i partner innamorati a migliorare il modo in cui si scontrano. I ricercatori hanno scoperto che, soprattutto nella primissima fase del battibecco, gli atteggiamenti come tono della voce, postura del corpo, parole scelte per farsi valere, se espressi in modo positivo tendono a suscitare risposte positive nell'altra persona anche nei momenti difficili della discussione. Al contrario, i comportamenti negativi e troppo aggressivi, in cui si vuole aver ragione per il gusto di prevalere, sono fortemente correlati a reazioni negative e di chiusura nel partner. I primi tre minuti di un litigio sono cruciali perché questo l'intervallo di tempo all'interno del quale si imposta il tono che avrà poi il resto della comunicazione: da come vengono condotti questi primi momenti gli studiosi possono addirittura comprendere e predire non solo come andrà lo scontro, ma persino come andrà la relazione a distanza di anni, compreso il fatto che si la coppia vivrà un amore duraturo o andrà incontro a una rottura nel corso dei sei anni successivi.