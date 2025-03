Amore tossico: negging, il complimento pronunciato per ferirti

CHE COS’È IL NEGGING – Il negging è una tecnica di manipolazione che punta a stabilire il controllo su una persona e a minare la sua autostima travestendo da complimento le critiche più disparate. Ad esempio, in ambito lavorativo, può trattarsi di un superiore che dice a una dipendente: “Bella la tua presentazione. Non avrei mai immaginato che fossi anche in gamba oltre che carina. Certo che, però, se fossi stato al io al tuo posto avrei fatto qualcosa di diverso.” Oppure, all’interno di una coppia lui pur dichiarando di apprezzare la sua partner, non perde occasione per paragonarla alla sua ex (naturalmente più magra, più elegante, più… qualsiasi cosa), mettendo in luce tutti i punti deboli della nuova compagna. Insomma, il negging è in agguato tutte le volte in cui a un complimento segue il fatico “ma”, seguito spesso da una raffica di consigli non richiesti. Lo stesso vale se ci troviamo continuamente messi a confronto con altre persone, o se il complimento è accompagnato da domande subdole o pronunciato in tono sarcastico. Il negging, spesso chiamato semplicemente neg, è praticato dagli uomini più che dalle donne, anche se non mancano persone di sesso femminile esperte manipolatrici che se ne servono soprattutto in ambito lavorativo o in contesti di grande competitività. Purtroppo, il neg è piuttosto diffuso in ambito sentimentale soprattutto nelle prime fasi di avvicinamento, quando un partner dominatore cerca di affermare la sua posizione di preminenza sull’altro. In alcuni casi il neg è stato paragonato al gaslighting ma in realtà si tratta di due fenomeni del tutto differenti: il negging va a colpire l’autostima, mentre il gaslighting manipola la vittima facendola dubitare di quello che sente e che vede, fino al limite della sua sanità mentale.