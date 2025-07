Estate 2025: 8,4 milioni di italiani rinunciano alle vacanze

LE RAGIONI PER CUI SI RINUNCIA A PARTIRE - Come si è detto, chi quest’anno rinuncia alle vacanze in quasi 7 casi su 10, resterà a casa per ragioni di natura economica: in numeri assoluto si tratta di ben 7 milioni di italiani. Tra questi, più nel dettaglio, il 48% ha ammesso di non essere riuscito a risparmiare a sufficienza a causa dell’aumento generale del costo della vita, mentre il 20% ha deciso di rinunciare perché i prezzi di viaggi e vacanze sono diventati ormai insostenibili. Per circa 1,5 milioni di italiani, invece, è sopraggiunto un imprevisto economico, spesso legato al lavoro.