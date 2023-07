Terrazza: come arredarla per godersela in ogni periodo dell'anno

Una ragione in più per cui lo spazio outdoor di casa in questo periodo diventa protagonista della nostra vita quotidiana. Non solo un ambiente dedicato al relax , ma un luogo perfetto per lavorare , fare i compiti e godere dei momenti di convivialità con la famiglia o gli amici .

1 - L'IMPORTANZA DELL'ILLUMINAZIONE: gli spazi all'aperto diventano oggi stanze a pieno titolo che si aggiungono a quelle dentro casa senza più distinzioni e cesure. In terrazza quindi non solo candele: decisamente romantiche ed economiche, forse non bastano a illuminare a dovere l'ambiente esterno per cui le lampade diventano indispensabili. Perfette quelle da tavolo, proprio come dentro casa, ma anche a stelo e dal design contemporaneo. La ricercatezza e qualche piccolo lusso, uniti a un minimo di buon gusto, si possono usare anche per allestire gli spazi esterni.

2 - IL RITORNO DEL TAPPETO: perfetto per delimitare gli spazi, per decorare i locali con stile e personalità, il tappeto da esterni è sempre più di tendenza. In terrazza e in tutti gli spazi all'aperto è ottimo per isolare termicamente il pavimento, che quando batte il sole potrebbe diventare rovente e, se è realizzato in materiale sintetico, è pure estremante utile quando si tratta di pulire. Facilmente lavabile, protegge le superfici che in estate si possono facilmente sporcare con frutta, gelato, bevande e così via. Infine, sì al tappeto anche per regalare alla terrazza quell'atmosfera intima e accogliente che nessun altro accessorio come questo sa dare.

3 - TAVOLI, TAVOLINI E SGABELLI: ecco un'altra tendenza arredo da seguire con fiducia. Senza temere di ingombrare troppo, puntare sul tavolino, fedele compagno del nostro svago, è una mossa vincente. Tavoli e sgabelli sanno essere autentici passepartout in qualsiasi contesto. Rubarne uno da dentro casa e sistemarlo sulla terrazza o sul balcone non è sbagliato, tuttavia acquistarne uno nuovo in armonia con l'arredo degli interni sarà la mossa vincente. Il tavolino dello spazio outdoor è utile per poter essere utilizzato anche quando, nella stagione fredda, stare all'aria aperta non sarà più possibile.

4 - IL CAMINETTO: questa è una vera novità. Per i più fortunati che possono disporre di una metratura abbastanza ampia da consentirlo, il caminetto en plein air diventa un autentico must have. Molto più di un semplice barbecue, il caminetto in terrazza evoca complicità e voglia di stare in compagnia ed è ideale anche per i ritrovi invernali quando, muniti di qualche calda coperta, sarà possibile rimanere all'aperto e godere di un po' di relax anche con temperature da brivido.

5 - TV E CONSOLLE PER IL GAMING: se svago deve essere, che svago sia! Perché quindi rimanere dentro le mura di casa per vedersi la partita, o un bel film oppure divertirsi un po' con la consolle dei videogiochi anche in estate? Il televisore può essere sistemato in terrazza, che diventa dunque parte integrante dell'abitazione a pieno titolo. Basta limitazioni e spazi predefiniti: il lusso del buon vivere oggi passa anche attraverso la libertà di scelta degli ambienti in cui soggiornare a prescindere dalla stagione.