Ispirazione chalet: come arredare la casa in montagna

Lo chalet è sinonimo di semplicità, calore e accoglienza in un contesto freddo, ma meraviglioso qual è quello offerto dalla natura in montagna. Del resto, è quasi arrivato il momento di allacciarsi gli scarponi e mettere gli sci ai piedi e godersi la prima neve in attesa delle Feste. Per chi non ha intenzione di lanciarsi a capofitto tra le piste, ma desidera rilassarsi a casa, niente è meglio che ispirarsi alle dimore che, con i loro camini e rivestimenti in legno, rappresentano l'ambiente domestico ideale per scaldarsi e godersi un po' di tranquillità. Ecco qualche idea da cui prendere spunto per avere una dimora da fiaba.