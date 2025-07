Dondolo, amaca o sdraio: le soluzioni più comode per la pennichella

simbolo di relax per eccellenza, l’amaca è perfetta per chi ama lasciarsi cullare dolcemente, da soli o in compagnia di un buon libro. Oggi esistono modelli per ogni esigenza: da quelle a rete, leggere e traspiranti, ideali per le giornate più calde, alle versioni in tessuto più spesso, resistenti e colorate, perfette per dare un tocco vivace agli spazi esterni. Per chi non ha due alberi a disposizione, molti modelli sono dotati di strutture autoportanti, che si montano e smontano facilmente. Non mancano neppure le soluzioni indoor per portare un po’ di spirito vacanziero anche dentro casa e sognare ad occhi chiusi paradisi e luoghi incontaminati.